Y kromozomu, erkekliğin biyolojik sembollerinden birisidir. Ancak bilime göre yaşamak için gerekli değildir. Hatta yaşam için gerekli olmayan tek kromozomdur. Bilimsel çalışmalara göre yakın yüzyıllarda yok olması bekleniyor. Peki erkeklere ya da erkeklik cinsiyetine ne olacak?

SRY geni, bir embriyonun erkek ya da dişi olacağını belirleyen bir anahtar gen görev görür. Bu gen, embriyonun sonraki gelişim süreçlerini belirleyerek cinsiyetin oluşmasını sağlar. Erkek bireyler (XY) ve dişi bireyler (XX) bu aşamada birbirlerinden ayrı yapılara sahip olmaya başlarlar. Y kromozomu her ne kadar SRY geninin kararlarının bir sonucu olsa da yaşamın devamlılığı için gerekli olmayan bir kromozomdur. Zira hayatın cinsiyetimizin belirlendiği başka bir alanında karşımıza çıkmazlar.

Y kromozomu son çağlarda hızla dejenere olmuştur. Kadınlar kusursuz bir şekilde iki X kromozomuna sahiplerken, erkekler hem X hem de Y kromozomunu taşırlar. Milyonlarca yıl içerisinde dişilerde bulunan Y kromozomu tamamen ortadan kalkmıştır. Uzmanlar, aynı dejenerasyonun devam edeceğini ve muhtemelen 4.6 milyon yıl içinde Y kromozomunun tamamen yok olacağını söylüyorlar. Bu ilk bakışta uzun bir süre gibi gelebilir, ancak yaşamın 3.5 milyar yaşında olduğunu düşününce aslında pek de değil.

Y kromozomunun makus talihini daha iyi anlamak için geçmişe kısa bir yolculuk yapalım:

Saatinizi 166 milyon yıl kadar geriye alın. Yeryüzünde ilk memeliler oluşmaya başladırlar. Bu dönemde onların hikayeleri günümüze kıyasla çok farklı. “proto-Y” adı verilen kromozom, X kromozomu ile aynı büyüklükteydi, fakat aynı zamanda belirli kusurları da vardı. Her hücremizde iki kopyası olan diğer kromozomların aksine bu dönemdeki Y kromozomları, sadece babadan oğula geçen tek bir kopya olarak var oluyordu.

Zaman içinde genlerin genetik rekombinasyonları sonucunda her yeni nesilde meydana gelen gen mutasyonlarıyla Y kromozomu yok olmaya başladı.

Fakat yakın tarihte yayınlanan bir araştırmada, Y kromozomunun bir şekilde kendisini kopyalayıp koruduğuna tanıklık edildi. Yani daha sağlıklı olmak için sperm hücreleri gen kaybını engellemeye çalışıyorlardı.

Çalışma, aynı zamanda Y kromozomunun "palindrom" olarak adlandırılan olağan dışı yapılar geliştirdiğini gösterdi. Bu yapılar, gen bozulmalarını engelliyorlardı.

İnsan haricindeki diğer türlerde -ki Y kromozomları doğada farklı türde memelilerde de bulunur- aynı koruma yöntemlerinin geliştiği tespit edildi. Bu düzeltilmiş genler, yavruların cinsiyet oranının düzeltilmesinde önemli rol oynuyorlar.

Bilim dünyasını ikiye bölen tartışma:

Y kromozomunun yok olacağını ya da yukarıdaki araştırmanın sağladığı gibi çeşitli yöntemlerle varlığını sürdüreceğini söyleyen farklı fikirler mevcut. 2016’da yayınlanan bir başka çalışmada, daha önce Y kromozomuna sahip oldukları bilinen Japon dikenli sıçanlarının ve bazı köstebek türlerinin, Y kromozomlarını tamamen kaybettikleri anlaşıldı. Doğal olarak bu türler doğurganlık sorunu yaşamaya başladılar.

Doğada Y kromozomuna sahip olmayan türler hala üreyebiliyorlar. Hatta Y kromozomunu kaybettikten sonra bu türlerin, ona ihtiyaç duymadan erkek embriyolar geliştirdikleri gözlemleniyor. Fakat iş insana gelince renkler biraz değişiyor. Çünkü günümüzdeki çoğu erkeğin kabullenemeyeceği bir süreç başlayabilir.

Y kromozomundan yoksun erkekler, hamile kalabilecekler!

Günümüz insanının çoğalabilmesi için Y kromozomuna hala ihtiyaç var. Çünkü bireyin erkek olmasını sağlıyor ve doğurganlık için gereken ilk şart olan cinsel ilişkiyi mümkün kılıyor. Fakat doğal yöntemler dışında insanların üremesi için yardımcı bilimsel teknikler kullanılırsa, üreme hücrelerindeki pek çok gene ihtiyaç kalmıyor. Y kromozomu yok olursa, yerini genetik mühendisliği alabilir.

İki kadının çocuk sahibi olabileceği ya da erkeklerin gebe kalabileceği seviyede bir genetik mühendisliğinden söz ediliyor. Sonuç olarak insanların üremeyi tamamen durdurabilme ihtimalleri yok. Doğal yöntemler tükendiği zaman bilime başvurmaya devam edeceğiz. Tıpkı tüp bebeklerde olduğu gibi...

Bu araştırmanın sonuçları, günümüzdeki çoğu erkeği rahatsız etmiş olabilir, ancak içiniz rahat olsun. Y kromozomunun geleceği hala tartışma konusudur. Yok olsa bile üreme için erkek bireylerin var olması gerekecek.