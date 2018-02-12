Erkeksiz Üreyebilen Kerevit Dünyayı İstila Ediyor

Yeni bir çalışmada 'benekli kerevit' adı verilen kerevit türünün kökeninin, DNA'sında yaşanan bir mutasyon nedeniyle tek başına üreyebilen tek bir dişiye dayandığı belirtiliyor.

Üremek için erkek eşe ihtiyaç duymayan ve topu topu 30 yıllı bir geçmişi bulunan yeni bir kerevit cinsinin büyük bir hızla çoğalarak, dünya genelindeki yaşam alanlarını işgal etmeye başladığı bildiriliyor.

Yeni bir çalışmada 'benekli kerevit' adı verilen kerevit türünün kökeni, DNA'sında yaşanan bir mutasyon nedeniyle tek başına üreyebilen tek bir dişiye dayandığı belirtiliyor.

Evde beslenmemesi yönünde uyarılar bulunan benekli kerevitin, Kanada'da satıldığı söyleniyor.

10 bacağı bulunan bu mutant tür, AB tarafından yasaklandı.

Henüz 30 yıl öncesine kadar bulunmayan ve bilim dünyasında 'Procambarus virginalis' olarak adlandırılan bu tür şimdi ise Japonya, Madagaskar, İsveç ve ABD'de vahşi yaşam alanlarında boy gösteriyor.

Nature, Ecology and Evolution (Doğa, Ekoloji ve Evrim) adlı bilimsel bir dergide yayınlanan bu araştırmaya göre işgalci özelliğe sahip benekli kerevitler, Madagaskar'daki yerli kerevit türlerini tehdit ediyorlar.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Wolfgang Stein Kanada devlet televizyonu CBS'ye verdiği bir demeçte "Elinizde bir adet benekli kerevit varsa, ortalama 3 ay sonra sayıları 200-300 civarına ulaşır" dedi. Tatlı sularda yaşayan bu kerevitin tek başına nasıl üreyebildiğini inceleyen bilim insanları, kanserin nasıl yayıldığına da daha iyi bir açıklama getirebilirler.

Mutant kerevitler nasıl ürediler?

Hikaye 1990'lı yıllarda Almanya'da bir petshopta başlıyor. Kökeni Florida'ya dayanan pullu kerevitin bir dişisi, ek bir kromozom dizisi ile dünyaya geliyor. Böylece erkeği olmadan üremeye başlayan dişiden doğan kerevitler de her defasında yüzlerce yumurta ürettiler.

Genetik açıdan birbirinin kopyası olan bu kerevitler, Almanya'daki akvaryum tutkunları arasında çok büyük ilgi gördüler.

Fakat yalnızca bir kaç ay gibi kısa bir süre içerisinde aşırı biçimde türeyen kerevitler, Avrupa genelindeki göllere bırakılmaya başlandılar.

Madagaskar'da ucuz protein kaynağı olarak ülkeye ithal edilen kerevitler, şimdi yerli kerevit türünü tehdit ediyorlar.

AB'de ve ABD'nin iki eyaletinde benekli kerevitlere yasak getirildi. Fakat yine de vahşi doğada üremeye devam ediyorlar.