Erotik televizyon kanalı Babestation’ı aramak yerine yanlışlıkla İrlanda’nın Westport şehrindeki evlerin telefonlarının aranması, bölgedeki halkı oldukça öfkelendirmiş durumda.

Gece uyuduğunuz sırada ısrarla çalan telefon yüzünden uyanıp ahizeyi kaldırdığınızda ‘canım, sesin ne kadar da şuh geliyor’ şeklinde bir ses duyduğunuzu düşünün -ki bu aklıma gelen en masum cümle-. İşte İrlanda’nın Wesport şehrinde yaşayan insanlar, az önce söylediğim olayı her gün aralıksız bir şekilde yaşıyorlar.

Bu karışıklığa sebep olan durum ise erotik TV kanalı Babestation’ı aramak yerine İrlandalıların 098’le başlayan numaraları, başına uluslararası telefon kodunu eklemeden aramaya çalışması. Oysaki İrlandalıların İngiltere’ye ait olan telefon numaralarını tuşlarken, başına uluslararası telefon kodu ‘00 44’ü tuşlamaları gerekiyor.

Westport'ta yaşayan insanların bu durumdan ötürü oldukça rahatsız ve ‘sinirli’ olduklarını söyleyen Bölgesel Kalkınma Bakanı Michael Ring, insanların sürekli olarak gecenin bir vakti bu taraz telefonlar aldıklarını belirtti. Söz konusu sorun polisten İrlanda’daki yayın müdürlüğüne kadar birçok makama bildirilmiş olsa da özellikle polisler yapabilecekleri her şeyi yaptıklarını, fakat güçlerinin de bir sınırının olduğunu söylediler.