İstanbul’da faaliyet gösteren Uber’in etkisiyle sarı taksilerin değeri düşmeye başlamış, tartışmalar şiddet boyutuna kadar çıkmıştı. Olayların ardından geliştirilen çözümlerden en iddialısı ise Acun Ilıcalı’nın milletvekili amcası olan Mustafa Ilıcalı’dan geldi.

Mustafa Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şehrin ulaştırma planlarından sorumluydu. Şu anda 2. dönem milletvekilliğini yürüten Ilıcalı, günden güne boyut atlayan Uber-taksi tartışmalarına dair yeni bir çözüm önerisi ile geldi. Ilıcalı, Taksi A.Ş. adı verilen planın detaylarını Hürriyet’ten İpek Özbey’e aktardı.

Taksi A.Ş, sadece İstanbul’da 5 milyar liralık bir pazara seslenen taksi ulaşımı konusuna yeni bir soluk getirebilir. Aynı zamanda mevcut taksi şoförlerinin eğitim alacağını plana da sahip. Hatta taksiciler yabancı dil eğitimleri alarak, meslek etiğine uygun şekilde hizmet vermeleri konusunda yetiştirilecekler. Mustafa Ilıcalının açıkladığı plan, baştan sonra merkezi bir taksicilik oluşumunu içeriyor. Plaka veya araç sahipleri ve şoförler, bu plana göre mağdur olmuyorlar.

Mustafa Ilıcalı Taksi A.Ş. planını şu şekilde özetliyor:

“Tek bir sistemden yönetilecek. İstanbul’un taksi ihtiyacını hesaplayacağız. Farz edelim 40 bin araca ihtiyaç var. Mevcut taksileri bugünkü plaka değerleriyle bu Taksi A.Ş.’ye ortak edeceğiz. Belki ileride borsada da işlem görecek. Mevcut 18 bin taksiyi kullanan emekçilere bir üniversitede akademi açacağız, en yüksek kapasitede eğitimden geçireceğiz. Öyle sıradan bir eğitim değil, aynı Frankfurt’taki gibi. Hangi standartta kaç araba daha lazım, bunları da bölüştürüyoruz. Uber tarzı yazılım şirketlerine de pay verdim. Belediyeye diyorum ki, ‘Kardeşim senin 5000 taksin mi var, seni de dâhil ediyorum bu sisteme’. Anonim şirket olarak, profesyonel yöneticileri ve hisseleriyle tek merkezden işletilecek bir sistem.”

İstanbul’daki taksiciler, eğitim süreciyle hizmet kalitesi konusunda artış yaşamaları için eğitimler alacaklar. Hatta Ilıcalı’ya göre emekçilerin hiçbirisi işini kaybetmeyecek, tam tersine daha iyi şartlarda çalışacaklar.

Taksi plakası sahipleri ise Taksi A.Ş. şirketinin ortağı olacaklar ve hisse sahibi olarak kazanmaya devam edecekler. Ilıcalı’ya göre sistem içindeki bütün araçlar, Uber konforunda olacaklar. Yolcular ise tıpkı Uber’deki gibi bir uygulama aracılığıyla taksilerini çağıracaklar.

Ilıcalı’nın değindiği son konu ise 3. havalimanında sadece Uber’ın kullanılma iddiasıydı. Geçtiğimiz hafta Fatih Altaylı tarafından gündeme getirilen konu, sarı taksilerin 3. havalimanından dönüşlerde faaliyet gösteremeyeceklerini, çünkü bir duraklarının olmayacağını gündeme getirmişti. Mustafa Ilıcalı ise bu iddiaları yalanladı.

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