17 Milyon TL Değerinde Bitcoin Çalıp, Sonra da İade Ettiler

Ülkemizde en fazla Bitcoin'e sahip kişilerden biri olan Yasin O., hacker’lar tarafından dolandırıldı. Söz konusu hacker’lar aralarından birinin tutuklanmasından sonra paranın büyük bir kısmını geri verince Yasin O. da şikayetinden vazgeçti.

15 Mart 2018 tarihinde, bir şirkete ait serverlardan uzaktan bağlantı yöntemiyle 400 Bitcoin (BTC) çalındı. Bu sanal hırsızlığı fark eden şirket sahibi Yasin O., olaydan 10 gün sonra, yani 25 Mart günü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın başlamasının hemen akabinde, 5 Nisan'da sisteme giren hacker’lar, bu defa 112.3 Bitcoin çaldı.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre hacker’lar, sadece 20 günde yaklaşık 17 milyon TL değerinde 513.3 BTC’yi yurtdışı Bitcoin borsasına ait bir firmadan aldıkları cüzdana geçirdi.

Yasin O.’ya ait şirketten çaldıkları Bitcoin'leri açtıkları değişik yurtdışı hesaplarına geçiren hacker’lar, iddiaya göre çaldıkları paralardan 2-3 BTC’yi hizmet aldıkları şahıslara ya da rastgele hesaplara göndererek izlerini kaybettirmeyi başardılar. Hacker’ları takip eden bilişim polisi, söz konusu şirketten hizmet alan ve hesaplarına Bitcoin aktarılan şahısları gözaltına aldı. Gerçekleştirilen sorgulama neticesinde A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, çalınan 400 Bitcoin'in kendisine teslim edilmesi üzerine Yasin O. da şikâyetinden vazgeçti.

Yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan şüpheli A.K.’nın avukatı Seyyid Hasan Özdemir, müvekkilinin cezaevinde olduğu dönemde hesaplarda oynamalar olduğunun saptandığını ifade ederek, “Hacker’lar şifreyi kırmamış, şifreyi bilerek hesaplara girdikleri tespit edilmiştir” dedi.

Polisin, olayın sigortadan para almak için yapılmış bir 'dolandırıcılık' olabileceği yönünde de araştırma yaptığı öğrenildi.