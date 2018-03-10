Eşinizin Sizi Aldattığını Sesinden Anlayabilirsiniz!

Eşinizin davranışlarındaki son değişiklikler nedeniyle, sizi aldatıp aldatmadığından şüphe duyuyor olabilirsiniz. O zaman sesine kulak verin. Belki de ses tonuz size konu hakkında bir tüyo verebilir.

Bazen sezgileriniz sandığınızdan daha gerçek sonuçlar verebilir. Eğer birinin sadakatsiz bir tip olduğunu hissediyorsanız belki de bu doğrudur. The Conversation’da yazılan ve Evolutionary Psychology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, birinin aldatıp aldatmadığını anlayabilmek için o kişinin sesini duymanız yeterli olabilir.

Araştırmacılar, olay kapsamında 64 erkek ve 88 kadın lisans öğrencisini işe almışlar ve bu kişilerden 10 erkek ve 10 kadın sesi dinlemelerini istemişler. Çalışanlar araştırma için haklarında hiçbir şey bilmedikleri bu kişilerle konuştular ve duydukları seslere göre aldatmış veya aldatmamış olabileceklerini değerlendirdiler. Her grubun beşi, konuştukları kişilerin geçmişte veya şu anki ilişkilerinde eşlerini aldattıklarını bildirdi. Ancak şu detayı da söylemeliyiz ki, çalışanlara konuştukları kişiler hakkında bir arka plan bilgisi verilmemişti.

Kadınların daha doğru tahminler yaptığı kısa kayıtları araştıran araştırmacılar, “Tam olarak hangi akustik özelliklerin bu izlenimi verdiğini belirleyemedik” dediler. Başka bir deyişle, aldatan insanların konuşma tarzları belki birkaç yönü ile benzeyebilirdi ancak onları öne çıkaran şeyin tam olarak ne olduğunu anlaşılamadı.

Evolutionary Psychology dergisinde, daha önce 2011 yılında yayınlanan benzer bir çalışma, kadınların, daha derin sesli olan erkeklerin aldatma olasılığını daha yüksek bulduklarını ve bu araştırma için de bu bilginin kullanılabilineceği ileri sürüldü. Başka bir çalışmada ise kadınların özellikle yumurtlama dönemlerine kısık sesli erkekleri tercih ettikleri ortaya konulmuştu.

Şu an için hangi akustik sesin veya hangi davranışın sese yansıyıp, özel hayat hakkında bilgi verdiği bilinmiyor ancak ilginç olan durum; hakkınızda hiçbir bilgiye sahip olmayan insanların daha önce veya şimdi aldatıp aldatmadığınızı ön görüyor olmasıydı. Eğer eşinizin sesindeki bir tını sizi rahatsız ediyorsa, bu düşünmeye değer olabilir.

Araştırmacılar, “Bu bulgular insan sesinin dolandırıcılık tespit aracı olarak değerli olabileceği fikri üzerinde çalışıyoruz” diye belirtmeyi de ihmal etmediler. Peki siz ne düşünüyorsunuz. Aldatan kişiler, kendilerini istemeden de olsa ses tınılarından ele verebilirler mi?