Uzaylı teorilerinin merkezinde yer alan, yıllardır noktalanmamış 51. Bölge tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez bölgede çalışan ve emekli olan bir adam, daha önce uzaylı aracı kullandığı ve zamanda yolculuk yaptığını iddia ediyor.

Uzaylı tartışmalarını takip etmeseniz de 51. Bölge ile ilgili komplo teorilerini mutlaka duymuşsunuzdur. ABD’nin bu bölgede uzaylılarla temas kurduğu ve onları araştırmak için gizli çalışmalar yürüttüğü söylenir. Mesele artık ciddiyetinden uzaklaşsa da, insanların gündeminden düşmüyor. Çünkü her geçen yıl, komplo teorisi zincirine daha büyük halkalar ekleniyor.

51. Bölge, ABD'nin Las Vegas kentinin 153 km kuzeyinde bulunan Groom Gölü yakınında yer alıyor:

ABD, bu bölgede askeri çalışmalar yürüttüğünü reddetmiyor. Zaten bölgenin güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor. Yani nereden bakarsanız bakın kafaları karıştıran bir coğrafya, uzaylı konusu da gizemini arttırıyor.

Eskiden 51. Bölge’de işçi olarak çalıştığını belirten bir adam, tersine mühendislik yöntemiyle ABD tarafından incelenen uzay aracını kullandığını söyledi. Hatta bu gezintisi esnasında, zamanda yolculuk yapmış olabileceğini bile belirtiyor.

ApexTV isimli YouTube kanalı tarafından yüklenen videoda yaşadığı olayları anlatan adamın söyledikleri, çoğu insanın onunla dalga geçmesine yol açıyor. Diğer yandan kimse kesin bir dille bu iddiaları reddedemiyor. Robert Miller konuştuk durum ilginç bir hal almaya başlıyor.

Babası da tıpkı kendisi gibi 51. Bölge işçisi olan Miller, hükümet tarafından böyle olaylara şahit olan kişilerin susturulup işten atıldığını söylüyor. Kendisinin de bu olaylar sonrasında işinden olduğunu vurguluyor.

Miller, 51. Bölge’deki Groom Lake tesisinde bulunan gizli bir hükümet kontrollü araştırma programı için denek pilot olarak seçiliyor. Çalışmanın ilk gecesinde siyah elbiseli adamlarla bir araya geldiğini ve bu görevin ona verildiğini söylüyor. 1947 yılında bölgeye düşen uzay aracının tersine mühendislik yöntemleriyle incelendiğini ve o aracın pilotu olacağını öğreniyor.

Miller'in söyledikleri gittikçe gerçekçilikten uzaklaşıyor:

“Beni aracın içindeki pilot koltuğuna getirdiklerini hatırlıyorum. O dev araçta sadece bir kişilik yer vardı. Kokpite baktığımda yalnızca bir koltuk gördüm ve kumanda çubuğu, direksiyon gibi kontrol mekanizmaları bulunmuyordu. Sadece kask bulunuyordu ve bana uzay aracının telepatik yollarla kontrol edilebildiğini söylediler, sadece hayal etmem gerektiği belirtildi. Kendimi yerden yükselirken hayal ettim ve titreşimleri hissetmeye başlardım.”

Miller anlatmaya devam ediyor:

“Gözlerimi açtığımda yerden yaklaşık 150 metre (500 ft) yukarıdaydım ve motorun titreşimleri kesildi. Gerçekten çaresizdim, yere doğru düşmeye başladı ve bayıldım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim, siyah elbiseli bir adam daha geldi ve bana neler olduğunu anlattı. Uzay aracı yere çarpmadan önce patlamıştı.”

Siyah giyen adamlar, Miller’a sürekli bir şeyler açıklıyorlar. Videonun yüklendiği kaynak başka tartışmalı videolara da sahip olan ApexTV. Bu kanal, komplo teorileri ve paranormal içerikleri popüler edip gündeme getiren bir yapıya sahip. Videoda Miller’ın tanıklığı dışında hiç bir argüman yok. Fotoğraflar, videolar, enkaz parçaları ve belgeler yok, sadece Miller konuşuyor.

Pek çok komplo teorisi hayranı Miller’ın söylediklerini ciddiye alsa da psikolojik sağlığının yolunda gitmediğine dair önemli işaretler de veriyor. Bu nedenle bir süre sonra unutulan iddialar arasında yer alacaktır.