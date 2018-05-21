Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, sempatik ve esprili tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Barack Obama ve eşi, Netflix üzerinden şov programı yapmaya hazırlanıyor.

İlk olarak 4 Kasım 2008'de yapılan 2008 ABD Başkanlık Seçimleri'nde, ABD'nin 44. devlet başkanı seçilen Barack Obama, pozitif duruşuyla dünya siyasetine damga vurmuştu. Mart ayında Barack Obama'nın Netflix'te bir şov programı gerçekleştireceği konuşulmuştu. Obama'nın Talk show tarzında bir program gerçekleştireceği iddia edilmekteydi fakat Netflix ile yapılan anlaşma daha kapsamlı bir proje olduğunu göstermekte.

Anlaşmanın detaylarına göre Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Netflix platformu üzerinden talk show, belgesel gibi birçok projede yer alacaklar. Anlaşmanın uzun soluklu olmadığı, birkaç yılı kapsadığı belirtilmekte. Dünya çapında 125 milyon aboneye sahip Netflix üzerinden Obama'nın siyasi söylemlerde bulunmayacağı belirtildi.

Obama basına yaptığı açıklamada “Kamu hizmetinde geçirdiğimiz zamanların kazancı olarak, hayatın her kesiminden çok sayıda büyüleyici insanla tanıştık ve deneyimlerimi daha geniş bir kitleyle paylaşma şansı bulacağım. İşte bu yüzden Michelle ve ben Netflix ile olan ortaklığımızdan heyecan duyuyoruz" sözlerini kullandı.

Michelle Obama ise “Barack ve ben her zaman bize ilham verecek, dünya hakkında farklı düşünmemizi sağlayacak ve kalbimizi başkalarına açmamıza yardımcı olacak projeler içerisinde yer almak istemekteyiz” şeklinde konuştu ve ekledi “Netflix’in eşsiz hizmeti, paylaşmak istediğimiz hikayeler için doğru bir ortam ve bu heyecan verici yeni ortaklığın başlamasını dört gözle bekliyoruz.”

Barack Obama'nın espritüel kişiliğiyle, başkanlık süresince edindiği deneyimlerin birleşmesiyle bizleri güzel projeler beklemekte. Bakalım Barack Obama ve Michelle Obama'yı hangi Netflix projelerinde göreceğiz?