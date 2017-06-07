Eski Android Telefondaki Veriler Yenisine Nasıl Yedeklenir

Bir telefondan bir diğerine geçtiğinizde muhtemelen birçok kez veri kaybına uğramışsınızdır. Aslında bu kötü durumu birkaç küçük önlem ile aşabilirsiniz. İşte Android cihazınızdaki verileri yedekleme yöntemleri.

Yeni bir telefon aldığınızda, sizi en çok zorlayacak şey muhtemelen verilerinizi taşımaktır. Birçok kişi, böyle durumlarda hem telefon rehberinden hem de diğer verilerinden olabiliyor. Bu önemli problemi, aslında biraz planlama ile hızlı ve verimli bir şekilde aşabilirsiniz. Bilgilerinizi yedekleyerek transfer etmek hiç zor değil, üstelik de teknolojiseverler için gayet iyi bir deneyimdir. Peki bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz?

1- Ayarlar: Android Yedekleme Hizmetleri

Android Backup Service(Android Yedekleme Hizmetleri) ile birçok kişiselleştirme ayarınızı olduğu gibi yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz. Google ayarlarından Wi-Fi şifrelerine, Gmail ayarlarından ekran ayarlarına dek birçok özelliği sorunsuzca taşıyacaksınız. “Ayarlar>Yedekle ve sıfırla>Verilerimi yedekle” diyerek bunu başarabilirsiniz.

2- Fotoğraflar: Google Fotoğrafları

Bu özelliği kullanabilmek için ilkin fotoğraflarınızın yedeklenmiş olduğunu bilmelisiniz. Backup dosyasına erişmek için Google fotoğraflar dosyasına girin ve “Menü> Ayarlar > Yedekle ve Senkronize et> Dosyaları Yedekle” kısmına gelin. Hangi dosyanın yedeklenmesini istiyorsanız her biri için yandaki yere işaret koyun.

3- Şifreler: LastPass

LastPass, gayet kullanışlı bir şifre yöneticisi. Yeni bir cihazda tüm şifrelerinizi yeniden girmemek veya herhangi bir şifreyi kaybetmemek için LastPass birebir. Uygulamayı buradan edinebilirsniz.

4- Mesajlar: SMS Yedekleme

SMS ve MMS teknolojilerini, Whatsapp gibi gerçek zamanlı mesajlaşma uygulamalarına rağmen hala kullanıyoruz. Bu verileri kaybetmemeniz için size SMS Backup & Restore programını öneriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra “Menu>Ayarlar>Chat backup”a gelin ve “Backup” sekmesine basın. SMS’leriniz yedeklenmiş olacak. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

5- Kişisel Veriler

Yedeklemelerin dışında, yeni telefonunuza taşımak isteyebileceğiniz bazı kişisel veriler de olabilir. Bunlar için ise tıpkı bir bilgisayardan bir başkasına dosya taşır gibi davranmalısınız. Özel dosyalarınızı ya bir SD kart’a kopyalamalı ya da USB kablonuzla bilgisayarınıza aktarmalısınız.

6- 3. Ortak Uygulamaları

Eğer yukarıdaki adımları çok karmaşık bulduysanız, root’lanmamış telefonlar için en iyi 3. ortak uygulama kanımızca Helium’dur. Birçok özelliğinizi otomatik olarak yedekleyip bulut hesabınıza aktarabilir. Üstelik de birkaç tıklama ile verilerinizi yeniden gösterebilirsiniz. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.