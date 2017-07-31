Telefon Fotoğrafçılığında Android, iPhone'dan Geride mi?

Eski Android Sosyal Başkan Yardımcısı'nın Android cihazlar ve kamera performansıyla ilgili söyledikleri oldukça tepki çekti.

Google'ın eski sosyal başkan yardımcısı olan Vic Gundotra, telefon fotoğrafçılığında Android telefonların iPhone'lara göre birkaç yıl geriden geldiğini söyledi.

Gundotra, Facebook'daki yazısına iPhone 7 Plus'un kamerasına övgüyle başladı:

''Çoğu insan zaten DSLR'ın sonunun geldiğini düşünüyor. Profesyonel kameramı evde bıraktım ve akşam yemeğimde fotoğraflarımı iPhone 7 Plus ile çektim. Sonuçlar gerçekten çarpıcıydı. Apple gerçekten iyi iş çıkarmış.''

Ancak bu kadarıyla da yetinmeyen Gundotra, Galaxy S8'in kamerasının daha iyi olduğu yorumuna katılmadığını belirterek Samsung'un yalnızca Apple'ın yolunda olduğunu, ancak Android'in her zaman hatalı olduğunu söyledi:

''Fotoğraf çekerken asla bir Android telefon kullanmam.

Sorun şu ki, Android herkese karşı tarafsız olması gereken açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Samsung'ta neden kafa karıştırıcı fotoğraf modları var? Ya da Android'de? Android mi kullanmalıyım? Samsung Galeri mi Google Fotoğraflar mı?

Samsung temel değişiklikler yaparken, mesela daha iyi bir kamera kullanmak gibi, Google'dan diğer uygulamalara erişim için izin alması gerekiyor. Bu izinler yıl boyunca sürebilir.

Ayrıca yenilikler sadece donanım anlamında değildir, yazılım olarak da iyi olması gerekiyor. Google bundan 5 yıl önce kırışıklıkları gidermek, dişleri beyazlatmak gibi özelliklerle eziyordu. Ancak yine de geride kaldı.

Apple'da böyle kısıtlamalar yok, mevcut donanımın yazılımını ve özelliklerini geliştirip tekrar kullanıcıya gönderiyorlar.

Sonuç: Gerçekten iyi fotoğraflar çekmek istiyorsanız iPhone alın. Birkaç yıl geriden gelmek benim için sorun değil diyorsanız Android alırsınız.''

Kameralar artık arttırılmış gerçeklik düzeyine çıkmış, bu anlamda ARKit duyurulmuştu. Google ise geçtiğimiz yıl bir Lenovo telefonla ilk kez çalışmalara başlamıştı. Apple'ın iPhone 8 ile ilgili arttırılmış gerçeklik çalışmaları olduğunu ve bazı yararlı ve eğlenceli uygulamalar geliştirdiğini de daha önce görmüştük.