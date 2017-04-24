Eski Anonymous Üyesi Jake Davis İle Tanışın!

Eski Anonymous üyesi günümüzün siber güvenlik uzmanı Jake Davis'in, hackerlar için yaptığı önerilere bakıyoruz.

Bilgisayarın haşin çocukları hackerlar hakkında oldukça fazla şey merak ediliyor. Bazıları hacker gibi olmak isterken, bazıları hackerlardan korunmanın yollarını arıyor. Ülkeler kötü niyetli hackerları ararken Facebook, Twitter gibi firmalar ise hackerlara para veriyorlar. Bu karmaşanın içerisinde eskiden kötü niyetli hacker(siyah şapkalı) olan, şu an ise iyi niyetli hacker(beyaz şapkalı) hackerlardan birisi olan Jake Davis’i tanıyoruz.

2011 yılında yasadışı hacker olduğundan dolayı tutuklanan Davis, şu anda siber güvenlik alanında kanunun yanında bulunuyor. Davis’in açıklamalarına göre, bazı teknoloji şirketlerinin etik korsanlara ödeme oranlarını ilan ettiği web sayfaları bulunuyor. Etik hackleme olarak açıklanan bu olayda, hackerlara aralarında Facebook, Twitter gibi sitelerin de bulunduğu sitelerde güvenlik kusurları, hatalar gibi özellikleri keşfetmeleri için ücret ödeniyor.

Bu hackerlar, sayfada yer alan açıkları bularak yetkililere bildiriyor ve bu sorunun ortadan kaldırılması sağlanıyor.

Örneğin Davis, Twitter’de yer alan bazı hataları bulduğu için para kazanmış. Ülkemizde de dönem dönem hata bulan kişilere para verdiklerini duyduğumuz bu firmalar, hackerlarla iyi anlaşmaya çalışıyor. Hackerlar, etik hırsızlıklarıyla şirketler tarafından tanınırlar.

Davis’in açıklamasına göre Facebook hata bulan kullanıcılara minimum 500 sterlin(2.300 TL), Twitter ise minimum olarak 140 dolar(500 TL) ücret ödüyormuş. Davis’e göre şirketler Bitcoin gibi gizli para birimleri üzerinden ödeme yaparsa, çok daha fazla bilgisayar korsanı bu firmalarda hata arama işine koyulabilirler.

Jake Davis, daha önceden LulzSec ve Anonymous grupları ile beraber çalışmış ve yakalandıktan sonra 6 haftalık hapis cezası almış. Davis ayrıca iki yıl internet yasağı almış.

Jake şu anda siber güvenlik uzmanı, ayrıca film ve TV hakları için danışmanlık yapıyor. Şu anda kötü niyetli saldırılara karşı daha fazla bakış açısı olduğunu iddia eden Davis, “Tutuklandıktan sonra birkaç yıl geçti, bütün bu saldırıların neyi kastettiğini daha iyi anlıyorum” dedi. Jake Davis, hackerlara sektörün bu tarafında da geçim kaynağı olduğunu söylüyor.