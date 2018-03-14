Apple Çalışanı Siri'nin Başarısızlığı İçin Apple'ı Suçluyor

Apple’ın geliştirmeye devam ettiği asistan uygulaması Siri'nin kurucu ortağı ve eski geliştiricisi Norman Winarsky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Apple'ın Siri konusunda başarısız olduğunu söyledi.

Sanal asistan sektörünün en önde gelen isimleri Google Asistan ve Amazon Alexa, gelişmeler sonrasında Apple’ın yapay zekası Siri yetişmeye başladı. Daha önce paylaşmış olduğumuz haberimizde Siri kurucularından Norman Winarsky siriyle ilgili düşüncelerini paylaşmıştık. Norman Winarsky'nin iddialarına ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Siri’nin sektörün önüne geçmesini sindiremeyen eski Apple çalışanları asistanı aşağıya çekmek için iftira atmaya başladı. Son zamanlarda yapılan en iyi asistan uygulamaları arasında ki bir ankette, Siri'nin beş farklı kategoride (Yerel, Ticari, Navigasyon, Bilgi ve Komuta) soruları doğru bir şekilde yanıtlamaya geldiğinde Google Asistan'a yakın sonuçlar aldı. Ayrıca Siri, kategorilerin üçünde (Navigasyon, Bilgi ve Komuta) Google Asistan’ı geride bırakarak Alexa ve Cortana ile yarıştı.

Siri'nin en büyük eksikliği geliştiriciler konusunda yaşadığı eksiklik, bu nedenle yapılan karalamalar Apple’ın üzerine düştüğü Siri’ye büyük zarar veriyor. Apple’ın Siri’yi iPhone’a koyma vizyonu 8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleşen 200 milyon dolarlık bir satın alma sonrasında başladı ve o dönemden beri her alanda kullanılabilmesi için geliştirilmeye devam ediyor. Bazıları asistandan temel görevleri hızlı ve anlaşılır bir şekilde yerine getirmesini beklerken, diğerleri karmaşık görevlerinde yerine getirilmesini istiyor. Bu nedenle her iki tarafa da hizmet vermeye çalışan Apple, asistan gelişmelerini herkesi mutlu edecek şekilde tasarlamaya çalışıyor.