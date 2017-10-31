Instagram'ın video yazılımının geliştiricisi Alex Karpenko ve iOS için iPhoto'yu geliştirenlerden Chris Cunningham bir araya gelerek, yazılım bazlı olarak pahalı kamera donanımlarının yapabildiği bir çok şeyi yapabilen yeni kameraları Rylo'yu geliştirdi.

Son dönemlerde, pahalı kamera donanımlarının yaptığını, yazılımla yapmak bir moda haline geldi. Özellikle de Google'ın Pixel 2 modellerinde bunu oldukça üst bir seviyede görmüştük. Ancak Apple ve Instagram'ın iki eski geliştiricisi bir araya gelerek çıkarttıkları Rylo isimli akıllı 360 derece çekim yapabilen aksiyon kamerasıyla, bunu oldukça üst seviyeye taşımayı başardılar.

Rylo üzerinde basitçe iki adet 1080p çözünürlükte ve geniş açılı çekim yapabilen kameraya sahip bir 360 derece çekim yapabilen kamera. Ancak yazılım desteği ve oldukça geniş açısı sayesinde bir çok şeyi oldukça iyi başardığı kesin. Öncelikle sabit bir nesneye odaklanarak çekip yapma, optik görüntü sabitleme gibi işlemlerin bir çoğunu cihaz yazılımsal olarak gerçekleştiriyor.

Zaten bütün kaydettiği görüntüleri 360 derecelik bir video olarak kaydeden cihaz, bu sayede seçtiğiniz bir açıdan, hareketli bir nesneyi takip etmek, ya da görüntü sabitlemek gibi işlemleri kolayca yapabiliyor. İşin en güzeli de tüm bunları cihazı akıllı telefonunuza bağladıktan sonra video düzenleme uygulamasıyla ne yapacağınızı sizin seçmeniz. Yani cihaz her anlamda 360 derecelik video çekse de, siz ister 360 derecelik video olarak görüntüyü kaydedebiliyor, ya da çekilmiş görüntü üzerinden ürünün sağladığı bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz.

Ürün deneyenlerden oldukça olumlu yorumlar almış. Ayrıca ürünün şimdilik sadece iOS işletim sistemi üzerinde çalıştığını ve Android versiyonunun 2018'in başlarında çıkacağını söyleyelim. 830 mAh'lık bataryaya sahip olan ürün tek şarjla tam 1 saat aralıksız çekim yapmayı sağlıyor. Ürün şu anda 500 dolarlık bir fiyatla kendi sitesinden satılıyor. Satış bağlantısına buradan ulaşabilir ve ürünün teknik özellikleri ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ürün ülkemizde satışa sunulsa alır mıydınız? Yoksa fiyatı biraz fazla mı yüksek? Lütfen yorumlarda yazın.