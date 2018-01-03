Christian Bale, Ben Affleck'li Batman'leri İzlememiş

Cristopher Nolan tarafından çekilen ve belki de en başarılı Batman filmleri serisi olan Kara Şovalye üçlemesinin başrol oyuncusu Christian Bale'dan oldukça ilginç açıklamalar geldi.

Batman v Superman ve Justice League filmleri sebebiyle Ben Affleck’in Batman karakterini nasıl yansıttığıyla ilgili hepimizin kafasında bir şeyler oluşmuştur. Ancak görünen o ki bu konuda kafasında hiç bir şey olmayan birisi var; Christian Bale. Bale, MTV'de yayınlanan bir programda yaptığı açıklamalarda, Ben Affleck’in Batman’ini görmediğini söyledi. Bir süper kahraman olan Batman'i başarıyla canlandıran ünlü oyuncu süper kahraman filmlerini sevmediğini de söyledi.

Christian Bale yaptığı açıklamalarda, oğlunun gerçekten Affleck'li Batman filmleriyle ilgilenir gibi göründüğünü ancak sonra onun da sadece fragmanı izlemekten hoşlandığını anladığını belirtti. Bale, çocukarının görmek istediği filmlere de eğilimli olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Bale'in kostümlü kahramanlara olan ilgisizliği Batman'la bitmiyor. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "İtiraf etmeliyim ki, büyük bir süper kahraman filmi hayranı değilim" "İnsanlar buna şaşırıyor gibi görünüyor, nedenini bilmiyorum ama Avengers filmlerinden hiçbirini izlemedim, diğerlerini de görmedim. Ama çok iyi olduklarını duydum" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Bale, Marvel ve DC'den olmasa da hala çok sevdiği fantastik bir film serisi olduğunu da sözlerine ekledi. Christian Bale, Star Wars'ın büyük bir hayranı olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Star Wars gerçekten beni ilgilendiriyor, Millennium Falcon ve AT-AT oyuncaklarım hala duruyor" dedi. Sizce hangi Batman daha iyiydi?