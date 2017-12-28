Bilgisayarınız çok yavaş ve yeni donanımlarla bu sorunu ortadan kaldırmak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken konulara değindik.

Eski bilgisayarınızı nasıl hızlandıracağınızı biliyor musunuz? Yalnızca oyunlardan bahsetmiyorum, internette gezerken bile bazı durumlarda bilgisayarlarınız yavaşlayabilir. Peki, bu yavaşlamanın sebebini biliyor musunuz? Bugün sizlere bilgisayarınızı ufak yenilemelerle nasıl yükseltebileceğinizi açıklayacağım.

Unutmayın, bu donanımlar bilgisayarınızın özelliklerini yükseltecektir. Yani, bu durum biraz da bilgisayarınızın performansı ile alakalı. Hangi donanımın öncelikli güncellenmesi gerektiğini çözmeniz gerekiyor. Bunun için Speccy gibi uygulamaları indirerek bilgisayarınızın RAM, işlemci, grafik kartı, depolama birimi gibi teknik özelliklerini öğrenmelisiniz. Bunlar, alacağınız yeni eşyalarda kilit nokta olacak.

Uyumlu Parçaları Bulmalısınız

Bilgisayarınızı hızlandırmak için bazı yükseltmeler yapmalısınız. Bu noktada sizin bilgisayarınızla uyumlu olan parçaları bulmak çok önemi. Eğer parçalar bilgisayarınızla uyumlu değilse boşu boşuna para vermiş olursunuz.

Her Şeyden Önce SSD

Eğer bilgisayarınızda bir SSD yoksa, her şeyi bir kenara bırakıp ilk iş SSD almanız gerekiyor. Merak etmeyin, SSD gibi depolama birimleri için bilgisayarda özel bir şeye ihtiyaç yoktur. Dizüstü bilgisayarlarda HDD bölümüne veya opsiyonel olarak DVD bölümüne takılabilir. Eğer bilgisayarınızda SSD yoksa, muhtemelen açılışlarda çok fazla bekliyorsunuz. SSD, standart bir bilgisayarın yavaşlama sorununu tek başına çözümleyebilir. Normal HDD’lerden çok daha hızlı çalışan SSD’ler, her halükarda ilk tercihiniz olmalı.

Daha Fazla RAM

Günümüzde telefonlarda bile 6GB RAM görmeye başladık. Eğer bilgisayarda gezerken çok fazla pencere açmayı seviyor, Google Chrome’da benim gibi 100-150 sekme ile geziyorsanız, RAM miktarı hayati önem kazanıyor. Amacımız oyun olmasa bile RAM’in bilgisayarı rahatlatacağını unutmayın.

Yeni Bir Grafik Kartı

Bu durum daha çok oyuncular için önemli. Eğer Adobe After Effects, 3D Max gibi uygulamalar veya oyunlar oynuyorsanız, bilgisayarda en önemli araç grafik kartı olacaktır. Grafik kartları, internet kullanıcıları için hayati önem oluşturmaz.

Daha Güçlü Bir İşlemci

Bu yazıda en dikkat edilmesi gereken parça. Diğer donanımlar her bilgisayara olabilirken, işlemcilerde anakart uyumluluğu gerekiyor. Anakartın satın alacağınız işlemciyi ve onun soket sayısını desteklemesi gerekiyor. Bütün koşullar oluştuğunda işlemcinizi değiştirerek bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. Yine de unutmayın, çoğu kişi bilgisayar hızının işlemciyle doğru orantılı olduğunu düşünüyor. Bu durum böyle değil. Evet, işlemci ile doğrudan ilgisi var, ancak öncelikle bu işlemciyi tam performans kullanmanızı sağlayacak donanımlar olmalı. HDD gibi depolama birimleri işlemcilere dar boğaz yaptırabilir. Bu yüzden en zayıf halkadan başlayarak sistemi güncellemeniz gerekiyor.