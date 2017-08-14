Eski Bilgisayarlarınız ile Güncel Oyunları Oynamanız

Windows 10 Mağaza içerisinde bulunan düşük sistem gereksinimine ihtiyaç duyan mobil uygulamaların masaüstü sürümlerini kolaylıkla oynayabilirsiniz.

Eski bilgisayarlarınız, yeni çıkan güncel oyunlarda sizleri sinirlendirebilir. Eski nesil işlemciler ve özellikle bazı bilgisayarlarda ısınma sorunları, bu durumu büyük çapta tetikler. Fakat sistem özellikleri kötü olan bilgisayarların bir kısmını birkaç uygulamayı çalıştıracak seviyeye getirebiliriz. Hatta bazı kötü sistemlerde güncel oyunları bile oynayabiliriz.

İlk olarak temel yoldan başlayacağız. Bilgisayarınızın içinde yer alan parçaları özenli bir şekilde temizlemek çok önemli, ne kadar az ısınan bir bilgisayar o kadar performans demektir. Bilgisayarınızı formatlamak önemli bir adım olacaktır. Bilgisayarınızda arkaplanda çalışan uygulamalar sisteminize performans kaybı yaşatacağı için bu uygulamaları kaldırmak iyi olacaktır. Sistem özellikleriniz kötüyse sadece Windows sürümlerinin içinde yer alan anti-virüs programlarını kullanın. Arkaplanda çalışıp sisteminizi meşgul edecek uygulamalar kurmayın. Mümkünse sadece o bilgisayardan kullanacağınız birkaç uygulama yüklü olsun.

Eğer güncel oyunları oynamak istiyorsanız, Windows 10 işletim sistemine geçmeniz mantıklı olacaktır. Çünkü güncel mobil oyunların masaüstü versiyonlarını Windows Mağaza’dan rahatça indirip oynayabiliriz. Mobil cihazların düşük sistem gereksinimleri için dizayn edilmiş uygulamaların birçoğunu eski bilgisayarlarınız oynamanıza olanak sağlayacaktır. Ayrıca Windows 10’da yer alan Oyun Modu’nu aktif ederek daha fazla performans alacağız. Zaman geçireceğiniz güzel mobil uygulamaların bilgisayar sürümleri Windows Mağaza'da yer alıyor.