Eski Apple Çalışanından İlk iPhone X İncelemesi Geldi!

Eski Apple çalışanı Ryan Jones, attığı tweetlerle bir iPhone X'a sahip olduğunu belirtti ve deneyimlerini Twitter üzerinden paylaştı.

Apple’ın tüm hayranlarını ve teknoloji meraklılarını bir yıl boyunca merakla beklettiği onuncu yıl özel telefonu iPhone X geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Tanıtım etkinliğinden bu yana elde edilen tüm incelemeler, etkinlik sonrası tanıtım standlarındaki deneyimlerden ibaretti. Fakat eski bir Apple çalışanı, bir iPhone X’e ulaştığını söyledi ve deneyimleri tweetlerle paylaştı.

Ryan Jones isimli kişi, Twitter hesabından öncelikle bir iPhone X’a ulaştığını şaşkınlık içeren bir tweet ile takipçileri ile paylaştı. Jones, attığı ikinci tweette ekranın çok canlı olduğunu, çerçevelerin göze hiç batmadığını ve ekranın üst kısmında bulunan çentiğin kullanıcıyı rahatsız etmediğini belirtti.

Jones bir üçüncü tweet daha atarak, telefonun ekranının çok büyük olduğundan ve çerçevesiz tasarımı ile mükemmel bir his uyandırdığından bahsediyor. Tweetin sonunda ise kendi iPhone 7’sinin iPhone X yanında ne kadar 'çirkin' kaldığını ekliyor.

Ryan Jones, attığı son tweette mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaşadığını ve Samsung’un Apple’ın iki yıl gerisinde kaldığını söylüyor. Twitter kullanıcıları, iPhone X kullanan birini bulunca doğal olarak soru yağmuruna tuttular. Jones, gelen tüm soru ve yorumları cevaplamaya çalıştı.

Ryan Jones’a en çok gelen soru, iPhone X’da Face ID’nin başarılı bir şekilde çalışıp çalışmadığı oldu. Hatırlayacağınız üzere Apple’ın iPhone X tanıtım etkinliğinde Face ID düzgün çalışmamıştı. Jones, Face ID’nin sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirtti.

Bazı kişiler ise Jones’a şüphe ile yaklaşmayı seçti. Cihazın fotoğrafını paylaşmasını, aksi takdirde ona inanmayacaklarını belirttiler. Jones, bu yorumlara ‘yapamam’ demekle yetindi. Ryan Jones belki gerçekten bir iPhone X’a sahip belki de dikkat çekmek ya da reklam yapmak için bu şekilde tweetler atıyor bilinmez ancak önümüzdeki günlerde iPhone X’un ön siparişe açılması ile gerçek incelemeler başlayacaktır.