Eski Bir Google Mühendisi Şirkete Ayrımcılık Davası Açtı!

Eski bir Google yazılım mühendisi, erkek meslektaşları tarafından sözlü ve cinsel taciz gördüğü gerekçesi ile Google’a ayrımcılık davası açtı.

Loretta Lee adlı eski bir Google yazılım mühendisi, daha önce hakkında birçok kez ayrımcılık ve cinsel taciz davası açılmış işverenine, yeni bir ayrımcılık davası açtı.

Lee, işyerinde masasından kısa süreli uzaklaşmıştı ki geri döndüğünde masasının altında erkek meslektaşı ile karşılaştı. Olay karşısında şaşkına dönen Lee, iş arkadaşının masasının altına bir kamera takmış olmasından şüphe duydu.

Ertesi gün işe giden genç kadın, tekrar aynı meslektaşı ile karşılaştı. Aynı iş arkadaşı bu seferde Lee’ye yaklaşarak adını sordu ve genç kadının vücuduna temasta bulundu. Bunun üzerine şirkete dava açan Lee, yaşadığı olayı şirketin karşı karşıya olduğu diğer taciz ve ayrımcılık davalarının bir benzeri olarak değerlendirdi.

Davada Lee, erkek egemen işyeri ortamında, meslektaşlarının uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ve birçok defa cinsel tacize uğradığını ancak Google’ın bu şiddetli ve yaygın cinsel taciz olaylarını önleyemediğini söyledi.

Genç kadın, davada yaşadığı diğer taciz olaylarını da anlatmayı ihmal etmedi. Lee, bir gece iş arkadaşının eline bir şişe alkol alarak evine geldiğini ve evine girmek istediğini anlattı. İddiaları bununla da sınırlı kalmayan yazılım mühendisi, meslektaşlarını Nerf silahları ile kendisine ateş etmekle suçladı.

2016’da gerçekleşen olay sonuncunda Lee, durumu Google’ın insan kaynaklarına bildirmesi için teşvik edildi ancak sonucu hiçte Lee’nin istediği gibi olmadı. Lee’nin iddialarına göre, yöneticileri olay karşısında genç kadının kodunu gereksiz yere revize etmiş ve projesini durdurmuştu. Ardından, tıbbi izin almaya zorlanan genç kadın geri döndüğünde, “performans sorunları”ndan dolayı işinden kovulduğunu öğrendi.

Lee dava kapsamında, Google’da iyi performans gösterdiğini ve daha önce kodlama yarışmalarını kazanarak yöneticilerinden iyi geribildirimler aldığını ancak olay sonucunda her şeyin bir anda terse döndüğünü belirtti.

Google dava için yaptığı açıklamada, "İş yerinde taciz olaylarına karşı güçlü politikalarımız var ve aldığımız her şikâyeti gözden geçiriyoruz" dedi.

İddiaların aslı var mıdır bilinmez ancak Google’ın bu kapsamda karşılaştığı davalara bir yenisi daha eklendi. Peki sizce Google gerçekten bu tür ayrımcılık ve taciz olaylarını engelleyemiyor mu?