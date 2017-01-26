Eski bir hostes, uçakta en güvenli ve rahat yolculuğun nasıl yapılabileceğini, en servisi almanın yollarını anlattı.

Uçak koltukları geçmişteki yıllara oranla daha rahat olsalar da yolculardan hala bu yönde şikayetler gelmeye devam eder. Hatta buna bizler de sık sık şahit olmuşuzdur. Peki uçaktaki bazı koltuklar, diğerlerine göre gerçekten daha mı rahattır?

Uçak koltukları, aslında yolcuların her türlü rahatlığı düşünülerek, en ince ayrıntı bile düşünerek belirlenmiştir. Mesela renklerinin mavi olması, bu rengin genel olarak sakinleştirici etkisinden dolayıdır.

Çoğumuz, uçakların ekonomik sınıfındaki ucuz biletleri satın almayı tercih ederiz. Bu koltuklar için de yolcuların çoğu koltuklardaki gibi rahat oturması için bazı düzenlemeler yapılmıştır; koltuğun hafifçe yatması, bacakları uzatmak için alan ve kafayı yaslayacak yastık gibi. Cheapflights seyahat sitesi müdürü Andrew Shelton, uçakta koltuk seçimi esnasında dikkat edilmesi gereken birkaç şeyi şu şekilde özetliyor:

Çıkış olarak belirlenen kapıların önündeki koltuklar ile en arkadaki koltuklar geriye doğru yatmaz. Çıkışın arkasındaki koltuklarda ise pencereler olmasını istediğiniz yerde değildir.

Mutfak bölümüne yakın koltuklar sessiz bir yolculuk için ideal değildir. Hostesler yiyecek ve içecekleri burada hazırladığı gibi, herhangi bir görevlerinin olmadığı zamanlarda da genelde burada bir araya gelirler.

Arka koltukların, uçaktan inerken biraz bekleme ve hava türbülanslarında sarsılma gibi dezavantajları olsa da, uçağın arkası daha az kalabalık olduğundan el bagajını koyacak yer bulması daha kolaydır.

Birçok havayolu, uçağın arkasında oturan yolcuları daha önce içeri alır. Yani siz bindiğinizde baş üstü dolapları hala boştur.

Peki hangi koltuklar daha güvenli?

Time Dergisi, Amerikan Federal Havacılık İdaresi’nin son 35 yılın kaza raporlarını inceleyerek, uçağın arkasındaki koltukların orta koltuklara oranla daha iyi sonuç verdiğini söylüyor. Yani bir garantisi yok elbette, fakat yaşanan kaza sonrası hayatta kalan yolcuların büyük bir çoğunluğunun arka koltuklarda oturanlar olduğu belirlenmiş.

Kulak ağrısı önlenebilir mi?

Uçuş sırasında kabinde oluşan basınçtan ötürü bazı yolcularda kulak ağrısı yaşanır. Çok üzgünüz ama bunun bir çaresi yok. Hangi koltuğa oturursanız oturun aynı basınç olacağı için belirli bir koltuğa oturarak ağrıyı engelleyemezsiniz.

Uçağın en sessiz olduğu kısım neresi?

Uçaktaki yolcuların çıkardığı sesle uçağın motorlarının çıkardığı sesin birleşmesi, benzinle çalışan bir çim biçme makinesinin çıkardığı gürültüye eşdeğerdir. Bu gürültüyü minimuma indirmek için mümkün oldukça ön koltuklarda oturmanız tavsiye ediliyor.