Eski Çağlarda İnsanlar, Mavi Rengi Göremiyorlar mıydı?

Eski çağlarda yazılan hiçbir metinde "mavi" renkten söz edilmemesi ve konuşulan dillerde "mavi" renge karşılık gelen hiçbir sözcüğün bulunmaması; akla, "acaba atalarımız mavi rengi göremiyor muydu?" sorusunu getirdi. Bu konuda görüşüne başvurulan uzmanlar ise, insanların renk algısının kullandıkları dillerle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Business Insider’dan Kevin Lora, konuyla alakalı makalesinde; Antik Yunan şairi Homeros’un denizleri “Şarap kırmızısı” şeklinde tanımladığını, eski İngiltere başbakanı William Gladstone’un İlyada ve Odysseia destanlarındaki renk referanslarını saydığını ve bu iki büyük eserde "mavi" rengi ifade eden herhangi bir kelimenin bulunmadığının fark edildiğini belirtti.

Alman dil uzmanı Lazarus Geiger’in ise, mavi rengin yalnız Antik Yunan metinlerinde değil, Kuran’da, İbranice yazılmış İncil’de ve tarihi Çin öykülerinde de hiç geçmediğini tespit ettiğini açıklayan Lora, mavi boyayı ilk üreten Mısırlılar’ın "mavi" renk için hususi bir sözcük kullanan ilk uygarlık olduğunu dile getirdi.

Mavi rengi hala yeşilden ayıramıyorlar

Lora, mavi rengin dünyaya Mısır’dan yayıldığını ve zamanla bütün medeniyetlerin mavi rengi tanımaya başladığını belirtirken, Nambiya’da ise hala kullandıkları dilde maviye karşılık gelen bir kelime bulunmayan kabilelerin olduğunu söyledi.

Nambiya’da yaşayan Himba kabilesi üzerinde yapılan testlerde, kabile mensuplarının kendilerine gösterilen ve üzerinde 11 yeşil ve 1’de mavi kare yer alan ekranda “farklı olan kareyi” bulamadığının görüldüğünü ifade eden Lora, insanların renk algısının kullandıkları dil ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Bizlerin de göremediği renkler var

Fakat söz konusu kabilenin bizler tarafından "yeşil" olarak tanımlanan renk tonları için onlarca farklı sözcük kullandığını dile getiren uzmanlar; Himba kabilesine bağlı insanların, aralarında yeşilin farklı bir tonunun da olduğu 12 “yeşil” kare içeren bir ekrana baktıklarında, farklı olan kareyi rahatlıkla bilebildiklerini söyledi.

Kullandıkları dilde yeşil rengin tonlarını tanımlayabilme adına bir tane kelime bulunan kişilerin ise, ekrandaki karelerden hangisinin farklı olduğunu bir türlü bulamadığı açıklandı.