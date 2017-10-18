Eski Çalışanı, Google’da Neden İşe Giremeyeceğinizi Açıkladı

Günümüz dünyasının en çok çalışılmak istenen şirketi olan Google, teknolojik alandaki atılımlarıyla geleceği inşa ediyor. Elbette bu başarının arkasında binlerce çalışanı ve sağlam kültürü bulunuyor. Peki Google’da çalışmak isteyenlerin kaderi ne yönde gelişebilir? Eski bir çalışanından bu konuda açıklama geldi.

ABD merkezli teknoloji devi Google. Bir arama motoru olarak başladığı yolculuğunda, dünyanın en fazla kullanılan mobil işletim sistemi Android’in mimarı ve yapay zeka teknolojileri konusunda geleceğin yıldız isimlerinden. Dolu dolu bir geçmiş, rahat çalışma koşulları ve insanların üreticiliğini tetikleyen sayısız muazzam faktör var.

Çalışırken yaşamak değil de yaşarken çalışmak deyiminin kanlı canlı örneği bu renkli firma. Böyle bir yerde kim çalışmak istemez ki?

Google, çalışanlarına tanıdığı ayrıcalıklara sahip olmak isteyen ve sayısı milyonları bulan bir adayla başa çıkmak zorunda. Bu nedenle aralarında her zaman kendine göre “en iyisini” seçmeye çalışıyor. Bu süreçte birçok insanın hayali yarıda kalıyor.

Google insan kaynaklarından sorumlu olan işe alım görevlileri, yapılan başvurların ardından adaylara geri dönüşün yapılmasını sağlarlar. Gelen mesajlar, insanların Google’da çalışmaya dair umutlarını kat ve kat arttırır. Washington Post gazetesine konuşan eski bir Google çalışanı Grant Lindsley, adaylara gelen bu mesajlar ve işe alım süreçleriyle ilgili bilgi verdi.

Potansiyel adaylara giden mesajlar “TextExpender” denilen bir yazılım aracılığıyla her gün onlarca insana kopyalanarak gönderiliyor.

Lindsley, Google'da "yetenek kanalları uzmanı" olarak iki yıl görev yaptığı için bu süreçleri oldukça yakından tanıyor. Aşağıdakileri okuduktan sonra Google’da işe girmenin ne denli zor olduğunu bir kez daha anlayacaksınız.

İşte kendisinin söylemlerinde dikkat çeken 3 ana madde:

Google’daki işe alım görevlileri, belirli beceriler için LinkedIn aramalarını filtrelerler ve günde en fazla 40 adayla iletişim sağlanır.

Başvurulan pozisyonlar için uygun görülmeyen adaylara giden 4 paragraflık buz gibi red mesajı, TextExpender denilen yazılım sayesinde kopyalanır.

Google'ın kabul oranı düşük olduğundan ve yüz binlerce aday bulunduğundan, bir kişinin işe girebilmesi büyük başarıdır.

Silikon Vadisi’nin karanlık köşesine ışık tutan bu söylemler, dev bir şirketin personel politikasında o kadar da yumuşak olmadığını gösteriyor. Ancak amacınız Google’da çalışmak ve ne olursa olsun bu yoldan vazgeçmemek mi? O zaman en iyisi olmaktan başka çareniz yok.