İngiltere'de Sürgünde Olan Bir Rus, Ölüm Tehditleri Alıyor

İngiltere'de yaşayan ve muhalif bir Rusyalı olan Valery Morozov, eski casus Sergei Skipral'i zehirleyenlerin, kendisi için geldiğini söyleyerek ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Britanya ile Rusya arasında diplomatik krize sebep olan ve tüm görüşmelerin kopma noktasına gelmesine neden olan eski Rus ajan Sergei Skipral'in öldürülmesi olayının yankıları sürüyor. Rusya'da yozlaşmışlık olduğunu öne sürerek İngiltere'ye kaçan 63 yaşındaki Valery Morozov, anonim e-postalar yoluyla tehdit edildiğini iddia etti. Morozov tarafından The Sunday Times gazetesine gösterilen mesajları gösterdi. İlk mesajda, "Onlar Sergei için geldiler, senin için de gelecekler." ifadeleri yer alıyordu. Cevap alamayan karşı taraf daha sonra bir mesaj daha attı: "Sana ne olacağını umursamıyor musun? Onayını bekliyorum."

Aldığı e-postalar sonrası paniğe kapılan Morozov, yerel polis merkezine konuyla ilgili başvuruda bulunarak daha fazla polis koruması aldı. Bununla birlikte polis ve güvenlik güçleri, Skripal ve Glushkov vakaları ışığında "güvenliklerini tartışmak" için İngiltere'deki birkaç Rusla daha temas kurdu.

Eski Rus ajanı Sergei Skipral ve kızının Novichok adlı bir sinir gazıyla zehirlenmesinin ve İngiltere'nin ajan ya da muhalifler için güvenli olmayan bir ülke olduğu imajının yaratılmasından sonra kopma noktasına gelen İngiltere - Rusya ilişkileri yeni bir açıklamayla daha da sarsılacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte Sergei Skipral olayının ardından 69 yaşındaki Nikolai Glushkov evinde ölü bulunmuş ve İngiltere emniyet güçleri tarafından cesedin bulunmasından bir hafta sonra cinayet soruşturması başlatılmıştı. Rusya ise 23 İngiliz diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmiş ve sınır dışı kararı almıştı.