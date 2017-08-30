Eski Cep Telefonlarınızı Kullanabileceğiniz 3 Farklı Yol

Eskiyen ve kullanmadığınız eski telefonlarınızı ya da tabletlerinizi yeniden işlevsel hale getirebilirsiniz.

Kullanırken sorunlarla karşılaştığımız telefon ve tabletler, ilk gün sahip olduğu işlevlerin bir kısmını kaybetse de bazı amaçlar doğrultusunda tekrar kullanılabilir. Birkaç adımdan sonra eski akıllı cihazlarınızı gün içerisinde işinize yarayacak noktalarda kullanmanız mümkün.

Dijital Fotoğraf Çerçevesi Olarak Kullanın

Güzel manzara fotoğrafları ya da aileniz ile yaşadığınız güzel anıların fotoğraflarını eski telefonunuza yükleyebilirsiniz. Galeri içerisinden otomatik oynatma seçeneğini aktif ederek telefonu sabitleyebileceğiniz güzel bir stand ile çok hoş duracaktır. Telefon standı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Güvenlik Kamerası Olarak Kullanın

Öncelikle bir adet uygulama indirmeniz gerekiyor. Daha sonra çeşitli adımların ardından telefonunuzu güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz. Detaylı kurulum için ilgili yazıyı aşağıdan okuyabilirsiniz.

Taşınabilir Video Oynatıcısına Dönüştürün

En sevdiğiniz filmleri ya da dizileri içine yükleyerek canınızın sıkıldığı bir anda izleyebilirsiniz. Bunun için hafıza kartına ihtiyacınız olabilir zira yükleyeceğiniz videoların boyutları yüksek olabilir. Eğer Netflix gibi bir platformdan izlerseniz, telefonun kendi hafızası yeterli olacaktır.