Eski CIA ajanı Valerie Plame Wilson, Trump'ın Twitter hesabının tehlike saçtığı gerekçesiyle Twitter'ı satın alarak Trump'ı engellemek istiyor.

Amerika’da şu anda Trump’ı sevenler ve Trump’tan “nefret edenler” diye iki ayrı kitle oluştu. Trump’tan nefret eden kitle arasında yer alan eski CIA ajanı Valeria Plame Wilson ise olayı bir üst boyuta taşıyarak ülke genelinde yeni bir kampanya başlattı. Wilson, Trump’ın hunharca kullanmaya devam ettiği Twitter hesabını kapatmak için 1 milyar dolar yatırım toplayarak Twitter’a ortak olmak istiyor.

Şu ana kadar aranan 1 milyar doların sadece 12.000 dolarına ulaşabilen Wilson, Trump’ın Twitter’da yaptığı saçma şeyleri engelleyebilmek için Twitter’ı satın alacak ve hesabı kapatacak. Normalde 12 milyar dolar pazar payı olan Twitter’ın hepsini alamayacağını bildiğini belirten Wilson, 1 milyar dolarla önemli bir hissenin sahibi olarak şirket üzerinde baskı oluşturabileceğine inanıyor. Eğer hedeflenen paraya ulaşılamazsa, toplanan tüm parayı %100 nükleer savaşa karşı direnişe karşı organizasyon olan Global Zero’ya bağışlanacak.

Aslında Wilson bu kampanyayı yapmadan önce de Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, Trump’ın attığı bazı tweet’lere karşı tepki göstermiş ve gazetecilere yönelik atılan tweet’lerin kuralları çiğnediğini söylemişti. Trump’ın Kuzey Kore ile nükleer savaş tehdidini bile Twitter hesabı üzerinden açıklamasından dolayı olayın çok ciddi bir konuya geldiği düşünülüyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee, Wilson liderliğinde gelişen olaylar için “saçma” diyerek konuyu Trump’ın ne kadar önemsediğini vurguladı. Huckabee’ye göre Amerikalar, Trump’ın Twitter kullanmasından son derece memnun.