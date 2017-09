Eski CIA Belgeleri: Antarktika’da 3 UFO Görüldü!

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) belgeleri, Antarktika kıtasında bulunan ve Arjantin, Şili ve İngiltere ait olan askeri üstlerce gözlemlenen UFO’lar olduğunu söylüyor.

UFO’lar, yani Türkçe olarak Tanımlanamayan Uçan Nesneler, komplo teorilerinin her daim yapı taşı olmuşlardır. Onlarca yıldır devam eden tartışmalar, teorisyenlerin ortaya attığı kanıtlar her zaman kafaları karıştırdılar. Toplumun ilgisini çeken bir olgu olunca her kanıtın peşinden binlerce insan koştu.

Ardından gelen süreçte mevcut yasal haklarını kullanmak isteyen ABD vatandaşları binlerce belgenin halka arz edilmesini sağladılar. FBI ve CIA gibi önemli istihbarat kuruluşları gizlenen ilgilerin peşinden gitmek konusunda uzman oldukları kadar, bilgi gizlemek konusunda da uzman olduklarından hedef alındı. Ortaya çıkartılan belgelerde yüzlerce söylentiye neden olabilecek bilgiler yer alıyordu.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Grubu’una görevli olan Roscoe H. Hillenkoetter, CIA’in üst düzey yetkililerindendi. New York Times tarafından 1960'da yapılan bir röportajında “Üst düzey Hava Kuvvetleri görevlileri UFO'lardan büyük bir endişe duyuyorlar. Bu iş gizleniyor ve insanların bu olaylarla alay etmeleri için saçmalık olduklarına inanmaları isteniyor” sözlerini sarf etti.

Burada önemli olan detay, yetkilinin açıklamalarındaki “gizlilik” ve “alay” sözleridir. Biraz geniş bir perspektiften bakınca, günümüzde bir çok insanın UFO konusunu ciddiye aldığı zaman maskara edildiğini gözlemişsinizdir. Hatta bu sözlerin sahibi olan CIA yetkilisine bile o gözle bakılabiliyor.

Dokümanlardan biri Kırmızı, Yeşil ve Sarı UFO’lara referans sağlıyor:

Yüz binlerce sayfalık gizli belgeler, istihbarat ajanslarının uzun yıllarca UFO konusuna meraklı olduğunu gösteriyor. Yıllardır her şeyi sınıflandırmak ve küresel düzeyde seçkin olan ülkelerin menfaatlerini korumak adına, ulusal güvenlik kılıfı uyduruluyor. Bu kılıftan sıyrıldığı söylenen belgelerden birinde şu sözler geçiyor:

"Antarktika’da bulunan ve Arjantin, Şili ve İngiliz üsleri tarafından iki saat boyunca uçan kırmızı, yeşil ve sarı uçlu bir grup görülmüştür. Cisimler üzerine bulundukları Decepticon Adası’ndan uzaklaşarak hızlıca Güney Orkney adaları üzerine doğru gidip gözden kayboldular.”

Ne CIA’den ne de söz konusu ülkelerin ordularından 1965'te ortaya atılan bu iddialara yönelik net bir yanıt hala gelmedi. Antarktika’nın insan yaşamı için zorlu koşulları kentleşmeye izin vermese de yıllardır askeri üstlere ev sahipliği yapıyor, içlerinde de neler döndüğüne dair kimsenin net bir fikri yok.