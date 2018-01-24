G. Kore, ABD'nin K. Kore'yi Vurmasından Büyük Endişe Duyuyor

Eski CIA Ajanı, Güney Kore'de bulunan yetkililerin ABD'nin Kuzey Kore'ye saldırmasını muhtemel bir durum olarak gördüğünü ve büyük endişe içinde olduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan eski bir CIA ajanı yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'ye saldırması ihtimali sebebiyle Güney Kore'deki yetkili kişilerin büyük endişe içinde olduğunu söyledi. Eski CIA ajanı, bazı kişilerin ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı tam savaş başlatmayacağı iki ya da üç hedefe saldıracağını düşündüğünü söyledi. CIA Kore bölümünün eski başkanı Bruce Klingner, NBC'ye verdiği demeçte, "Seul, Kuzey Kore için ABD'nin önleyici saldırı potansiyeli hakkında çok endişe duyuyor" dedi.

Bruce Klingner röportajında, belli kesimlerin farklı fikirler içerisinde olduğunu ancak hepsinin sonucunun savaşa çıktığını belirtti. Belli bir kesim, ABD ile Kuzey Kore arasında büyük ciddi bir savaş çıkacağı yönünde fikire sahip olurken belli bir kesim, ABD'nin Kuzey Kore ile ciddi bir savaş içinde olmayıp belirli iki üç bölgeyi hedefe aldığı yönünde fikir yürütüyorlardı. Pyeongchang Kış Olimpiyatları ve Paralimpik oyunları Mart ayına kadar devam edeceğinden dolayı, şuan için ABD'nin savaş çıkartma gibi bir amacı olmadığını düşünen bir kesimde bulunuyor.

Bruce Klingner'in açıklamalarına göre, Güney Kore'nin büyük bir bölümü endişe içerisinde. Birbiriyle atışma içerisinde olan ülke liderlerinin olayları daha çok büyütmesi durumunda büyük bir savaş kaçınılmaz olabilir. Nükleer güçlere sahip iki ülke, ya sonunda uzlaşacak yada güçlerini sonuna kadar kullanıp, büyük bir savaşın başlamasına sebep olacaklar. Sizce iki ülkenin geleceği ne yönde olacak, bu olayların sonu nereye varacak?