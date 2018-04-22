Darwin Project, Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu

Scavengers Studio'nun battle royale oyunu Darwin Project , Steam üstünde ücretsiz olarak erişime açılmış durumda, tek yapmanız gereken Steam kütüphanenize oyunu eklemek.

Scavengers Studio'nun battle royale oyunu Darwin Project, Steam üstünde ücretsiz olarak erişime açılmış durumda. Erken erişim lansmanından bu yana oyun, kayda değer bir ilerleme kaydederek; Duo Modu, beceriye dayalı oyuncu eşleştirmesi, sınırlı süreli etkinlikler, oyun içi optimizasyonlar ve benzeri birçok oyun standardını hakkıyla yerine getirmişti. Ancak rakiplerinin ne kadar kuvvetli olduğunu hepimiz oldukça iyi biliyoruz. Zira PUBG ve Fortnite'ın popüleritesini Darwin Project ile karşılaştırmak oldukça abes olacaktır.

Scavengers Studio’nun oyunun ücretsiz olmasına yönelik açıklamanın özeti ise şu şekilde: 'Başından beri Darwin Project oyuncuları, hatta izleyicileri için heyecan verici bir deneyim yaratmayı kendimize misyon edindik. Bu konuya dair heyecanımız hala ilk günkü gibi, kendi adımıza da görevimizin altında başarı ile kalktığımızı düşünüyoruz. Ancak bu kadar kısa bir sürede sıkı bir oyuncu topluluğumuz olması konusunda ne kadar şanslıysak, bu oyuncularımıza hak ettiği hizmeti sunabilmek için daha çok oyuncuya ihtiyacımız var. Temel olarak oyuncu eşleştirmesine dayalı bir modda oyuncularımızın eşleştirilme süresinin bu kadar uzamasını istemiyoruz, bu sebeple oyunun fiyat etiketini kaldırarak hizmetimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.'

Darwin Project’in yaratıcı direktörü Simon Darveau konuya dair yaptığı açıklamada: ‘Bunun oldukça büyük bir değişiklik olduğunun farkındayız, fakat misyonumuz ve vizyonumuz değişmedi. Darwin Project, daima nasıl daha da iyi bir oyun olacağının yollarını aramaya devam edecek.’ diyerek oyunun hayranlarının bu konuda kaygı duymaması gerektiğini belirtmiş oldu.

Bu arada, eğer oyunu daha önce para ile satın aldıysanız 24 Nisan tarihi itibariyle oyun içi birçok hediye paketi almaya hazır olun, envanter anlamında Darwin Project’in size hoş sürprizleri olacak. Oyunu kütüphanenize eklemek için sadece buraya tıklamanız halinde Steam’e giriş yaparak, ekstra bir şart gerektirmeden oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.