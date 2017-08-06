BBC'nin hazırladığı iki bölümlük bir belgesele konuşan eski Facebook yöneticilerinden Martinez, teknolojide yaşanan gelişmelerin toplumsal bir kaosa yol açacağı düşüncesiyle şehir hayatını terk ederek ormanda yaşamaya başlamış.

Robotların ve yapay zekanın yükselişi, Facebook'un eski ve seçkin bir yöneticisi olan Antonio Garcia Martinez’i toplumun çökmeye yüz tuttuğu düşüncesine sevk ederek ormanın derinliklerinde gizlenmeye sevk etmiş. Teknolojiden korkan eski Facebook ürün müdürü ve Silikon Vadisi yazarı işini bırakarak bir tuvalet kovasının ve savunma silahının olduğu Seattle’ın kuzeyindeki bir ormanda uzlete çekilmiş.

“İnanmayabilirsiniz ama geliyor. Üstelik üzerinize doğru süren bir kamyon gibi” diyor Martinez BBC’nin yayınlanacak olan iki bölümlük ‘Silikon Vadisinin Sırları’ adlı belgeseline.

Martinez robotların insanları işlerinden edeceğinden emin. “30 yıl içerisinde insanlığın yarısı işsiz olacak. İşler berbat olabilir. Bir devrim yaşanabilir” diyor.

Martinez bu gelişmenin isyana, toplu karmaşaya ve silahlı çatışmaya dönüşeceğini iddia ediyor. Mermilerin Amerika’nın para birimi olacağını belirtiyor. “Farkında değilsiniz ama teknoloji ile siyaset arasında bir yarışın içerisindeyiz ve bu yarışı teknolojiciler kazanıyor. Onlar daha öndeler. Biz onlara karşı koymadan önce insanların işlerini yok edecek, ekonomiyi alt üst edecekler. Bu konu üzerinde düşünmemiz son derece elzem.”

Martinez, Silikon Vadisi’nde ve sadece teknoloji dünyasının en büyük oyuncularının yönettikleri teknolojik devrimlerde tecrübe sahibi olan bir yönetici. Sadece son altı yıl içerisinde Twitter’da danışmanlık, AdGrok’ta CEO/kuruculuk yapmış (Twitter’ın satın aldığı ortak girişim firması), ve aynı zamanda hedefli reklam programlarının uygulandığı bölümde ürün müdürlüğü görevlerinde bulunmuş.

Martinez daha önce Goldman Sachs’ta stratejist olarak görev yapıyordu.

2016 yılında Silikon Vadisi teknoloji kabarcığını anlatan bir otobiyografik ifşaat yazısı olan ‘Chaos Monkeys’i, New York Times’ın best-seller yayınları olarak çıkarmıştı.

Martinez “Dünya’nın önümüzdeki 10 yıl içerisinde ne hale geleceğini gördüm” diyor.

Belgesel 6 Ağustos’ta, İngiltere saati ile 20.00’da BBC’de yayınlanacak.