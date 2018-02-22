Eski bir Google mühendisi, kendisini işten atan şirketi ayrımcılık, taciz ve haksız iş feshi için davaya taşıyor. Tim Chevalier, elindeki belgelerle şirket içindeki ırkçı ve cinsiyetçi yaklaşımlara dikkat çekiyor.

Bir yazılım geliştiricisi olan ve Google’ın eski güvenlik mühendislerinden Tim Chevalier, şirketin içindeki ırkçı ve cinsiyetçi ortamın kurbanı olup iddialarına göre haksız yere işinden atıldı. Silikon Vadisi’ne yönelik ayrımcılık iddialarının açtığı yaraya tuz basacak olan iddialar hiç de masum görünmüyor.

Chevalier, “Google, sosyal medya hesaplarımdaki yayınlarımın, taciz edilmeme katkısı olduğunu göstererek beni işten çıkartma durumunda hak arıyor ve ortada büyük bir ironi var” diyor. Bir transeksüel olan mühendis, şirkette neredeyse iki yıl boyunca görev yapmıştı.

2017'nin son aylarına doğru gündeme damgasını vuran ayrımcılık iddiaları, şirketteki kadınların mühendislik görevlerine getirilmediğini açıklayan James Damore tarafından gündeme getirilmişti. Damore, Google içindeki ayrımcılığın belgelerini üst düzey yazılım mühendisliği görevinden atıldıktan sonra açıkladı. Tim Chevalier’in işten atılma nedenlerinden birisi de Damore’nin iddialarına destek veren açıklamalar yapmasıydı.

Google'ın sözcüsü Gina Scigliano yaptığı açıklamada, "Kültürümüzün önemli bir kısmı tartışmaktır.” diyor. Scigliano, tüm çalışanların davranış kurallarını ve diğer iş yeri politikalarını kabul ederek, ırk veya cinsiyete dayalı zararlı kimlik tartışmalarının şirket içinde yasak olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"Bu, çoğu işverenin çalışanlarından beklediği standart bir beklentidir. Çalışanlarımızın ezici çoğunluğu söz konusu politikalarımıza karşı çıkmamaktadırlar. Kararımızı daima çalışanın politik görüşlerini dikkate almadan veriyoruz”

Google’ın içinde bulunduğu durum ve söz konusu tartışmalar yüzünden işine son verdiği eski mühendisleri, büyük krizlere neden olacak gibi görünüyor.