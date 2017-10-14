Google Telefonunuza Pixel 2'nin Kamera Uygulamasını Kurun!

Pixel 2'nin en çok öne çıkan özelliklerinden biri olan kamera uygulaması, bir uygulama geliştiricisi tarafından tüm "Google" bandrollü telefonlara uyumlu hale getirildi.

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini tanıttığında, en çok övündüğü yönlerden biri ise, cihazların kamerası ve kamera uygulamasıydı. Hem yazılımsal, hem de donanımsal olarak desteklediklerini iddia ettikleri kameranın fena performanslar vermediğini de takipçilerimiz hatırlıyordur. "Xda-developers" şimdi o kamera uygulamasını eski "Google" telefonlara sahip olanlar için indirilebilir bir uygulama haline getirdi.

Özellikle de Android Oreo desteği alan bütün "Google" telefonlara kurulabilir olan uygulama, diğer Android telefonlara kurulsa bile çoğunda çalışmıyor. Ancak hala Oreo desteği alan bir Nexus modeline veya Pixel, Pixel XL gibi modellere sahipseniz bu uygulamayı cihazınıza kurabilirsiniz. Android Oreo'nun altındaki bir Android sürümünde çalışmayacak kamera uygulamasını tam anlamıyla kurup keyif alabileceğiniz modeller ise Pixel ve Pixel XL modelleri.

Diğer Nexus ve Google telefonlarda ise özelliklerin sadece bir kısmı çalışıyor. Yine de en azından yeni Pixel 2'nin kamera uygulaması için bir tür ön bakış olabilecek bu uygulamayı aşağıda verdiğimiz linkten "apk" kurulum dosyasını cihazınıza indirip kurabilirsiniz.