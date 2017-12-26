Altın Kelebek Ödülleri’nde ödül alan Enes Batur hakkında konuşan eski Hürriyet yazarı İzzet Çapa, ağır eleştirilerde bulundu.

Kelebek ekinin düzenlediği Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi YouTuber’ ödülünü Enes Batur kazanmıştı. Birçok kişinin tebrik etmesinin yanı sıra ciddi bir kesimin de eleştirdiği bu ödül için en sert eleştiri, eski Hürriyet yazarı İzzet Çapa’dan geldi.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Çapa, yazısında Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’nin de yazısına atıfta bulunarak sert sözler sarf etti. Çapa, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Faruk Bildirici bugün köşesinde Altın Kelebek gecesinde ‘En iyi Youtuber’ ödülü alan Enes Batur’u yerden yere vurmuş. Bu öylesine sert ve haklı bir eleştiri ki genç adamın videosunun linkini bile paylaşmaktan imtina etmiş.

Demiş ki ‘Videoyu özelikle paylaşmadım. Çünkü gerçekten de argoyu, küfrü geçtim, şiddet ve çocuk istismarı da var…’ E be kardeşim! Madem vaziyet Ombudsman’ın köşesinde paylaşılamayacak kadar rezalet, o zaman siz bu çocuğa o ödülü hangi akla hizmet verdiniz?!

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Bu kadar mı başıboş, bu kadar mı araştırmadan-soruşturmadan dağıtıyorsunuz siz bu ödülleri? Gördüğünüz gibi neresinden tutsak elimizde kalıyor! Kısaca nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!

Hele de bugün Bildirici’nin köşesinde yazdıklarından sonra o ödülü geri almak da sizin boynunuzun borcu değil mi? Ombudsman’ın köşesindeki iki satırlık eleştiri yazısıyla bu meseleden sıyrılacağınızı mı sanıyorsunuz beyler! İçeriğinde çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar, hakaret olan her paylaşım suçtur; siz tutup bir de utanmadan bu rezilliğe ödül verdiniz yahu! Hey gidi amiral gemi hey! Düştüğün durum içler acısı. Ama bak bu mesele hanuta manuta, kağıt kaçakçılığına benzemez; söz konusu olan çocuklarsa iş zurnanın zırt dediği yere gelmiş demektir.

Ya o sizin kerli felli adamlardan oluşan etik kurulunuz bir an önce bu kepazeliğe çıkıp müdahale etsin ya da hep beraber kapatıp dükkanı gidin. Çünkü artık sözün bittiği yerdesiniz!”