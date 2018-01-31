Eski İki Google Mühendisinden Yeni Otonom Araç

Otonom araç piyasasında yeni bir oyuncu daha ortaya çıktı. Nuro adı verilen şirket kendi kendine çalışan otomobil projesinde çalışan iki eski Google mühendisi tarafından kuruldu. Şirket, kendi otonom araçlarını tasarlamaya odaklanıyor.

Otonom araç piyasası, içerisinde büyük devlerin de olduğu geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Bu şirketlerden bazıları normal araçları tekrardan dizayn ederek ve yazılımsal bir destek sunarak otonom hale getirmeyi planlıyor. Bazı büyük şirketler de dahil olmak üzere birçok kuruluş da kendi otonom araçlarını üretmeyi hedefliyor. Kendi araçlarını tasarlama hedefinde olan şirketlerden bir tanesi de iki eski Google mühendisi tarafından kurulan Nuro.

Nuro, özellikle düşük hızlı araçlara ve lokal kullanım alanları üzerine yoğunlaşıyor. Nuro'nun otonom aracı halihazırda sipariş teslimi gibi bazı işlerde kullanıma hazır olarak bulunuyor. Şirketin hedefi ise bunun gibi işleri tamamen otonom hale getirmek olarak öne çıkıyor.. Zira son dönemlerde eve teslimatlarda büyük bir artış yaşanıyor bunun yanı sıra artan trafik kazaları da teslimat ya da kurye işlerini tehlikeli meslekler statüsüne sokuyor. Nuro, hem bunun gibi işlerde bir çözüm yolunu açıyor hem de yerel işletmelere rekabet ve büyüme olanağı sunuyor.

Nuro'nun araç satış stratejisi şüphesiz doğru. E-ticaret sektörünün gelişmesi teslimat işi için büyük bir büyüme sağladı. Otonom araçlar ya da uzaktan kumandalı dronelar da e-ticaret sektörü için geleceğin en önemli araçlarından. Bununla birlikte büyük parakende devleri de kendi ürünlerini mağazalara dağıtmak için otonom tırları denemeye başladı. Bunların hepsi, şirketler için tarihin eski dönemlerinden bu zamana bir yük olarak görülen işçileri, işten uzaklaştırmanın bir yolu olarak görünüyor.

Diğer yandan robotik sektöründeki görece hızlı büyüme de teslimat ya da sipariş mesleğini tamamen otonom hale getirmeye oldukça yaklaştı gibi. Son dönemde Amazon kendiliğinden çalışan bir robot için patent alarak kendi kendine çalışan robotları da kullanacağının sinyalini verdi. Toyota, bu yıl tuhaf "e-palette" konseptini CES'de tanıttı. Bu arada Starship Technologies, Kaliforniya, Washington, DC, Almanya ve İngiltere'de kaldırımlarda gezinen robotlara sahip. Geçtiğimiz yıl Ford, otonom araçla pizza dağıtımı için bir pizza tekeliyle anlaşma imzaladı. Bunun gibi birçok örnek Nuro'nun hedeflerini doğrular nitelikte bulunuyor.