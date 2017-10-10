Yeni Bir iPhone Tanıtıldığında Eski iPhone'lar Yavaşlar mı?

Apple'ın yeni bir iPhone tanıttığında eski modellere 'planlı eskitme' yaptığı yıllardır konuşulan bir konudur. Futuremark, iPhone 5s ile yaptığı iOS karşılaştırma testinde bu konuya son noktayı koydu.

Neredeyse tüm iPhone kullanıcıları, Apple’ın yeni bir model tanıttığında, önceki modelleri yeni iOS sürümü ile yavaşlattığına inanır. ‘Planlı eskitme’ adı verilen bu efsane tüm kullanıcılar arasında geçen bir konuşma olmasına rağmen şu ana kadar hiçbir şekilde kanıtlanamamıştır.

Yazılım karşılaştırma şirketi olan Futuremark, bu efsanenin gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için 2013 yılında tanıtılan iPhone 5s’nin iOS 9’dan iOS 11’e kadar kendi benchmark testlerinden aldığı puanları karşılaştırdı. Nisan 2016’dan Eylül 2017’e kadar olan puanları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Tabloda da görüldüğü gibi Apple’ın ‘planlı eskitme’ yaptığı dedikodusu bir efsaneden ibaret. Fakat cihazların daha doğrusu uygulamaların eski performanslarında çalışmadığı gerçek. Bunun nedeni, uygulama geliştiricilerin uygulamalarını yeni iOS sürümüne güncellerken son amiral gemisi cihazı referans almaları. Fakat Apple 3-4 yıl önceki cihazlara da son iOS güncellemesini yayınlıyor. Dolayısı ile uygulamalar, eski modellerde aynı kararlılıkta çalışmıyor.

Bu ‘kararlılık’ farkı kullanıcıların düşündüğü kadar büyük değil. Öyle hissedilmesinin sebebi, yeni bir model tanıtıldığında kullanıcılarda ‘telefonum eskidi’ düşüncesinin oluşması. Yeni bir iPhone tanıtıldığında kullanıcılar psikolojik olarak cihazlarının eskidiğine ve bu nedenle yavaşlayacağına inanıyorlar.

Evet, belki iOS 11 çok güçlü bir işletim sistemi ve iPhone 8 ve 8 Plus çok güçlü ve şık akıllı telefonlar. Ancak hala iPhone 6S’in harika bir performans sergilediğini ve oldukça kararlı çalıştığını kimse inkar edemez.