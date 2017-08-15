Apple'ın eski iPhone modellerine güncelleme vermeyi kestikten sonra ortaya çıkan sorunlardan birisi olan uygulama yükleme hatasının çözümü mümkün.

Apple Store'da bulunan çoğu uygulama iOS 8.0 veya daha güncel sürümler tarafından destekleniyor. Android cephesinde bu sorunları uygulamanın eski versiyonları apk olarak yükleyerek çözüyorduk. Ancak iOS'da böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Jailbreak yapmak istemeyen eski iPhone model kullanıcıları için çok güzel bir yöntem keşfettik.

Öncelikle iTunes yüklü bir bilgisayara ihtiyacımız var. Cihazınızı USB kablosu ile bilgisayara bağlayın. Program cihazınızı algıladıktan sonra arama kısmına yüklemek istediğiniz uygulamanın ismini yazın. İndir butonuna tıklayın, ardından Apple kimliği parolanızı girin. 2 ya da 3 megabyte indirdikten sonra indirmeyi iptal edin. Bu aşamadan sonra bilgisayara ihtiyacınız kalmayacak.

Telefondan Apple Store'a giriş sağlamnız gerekmekte, bilgisayardan indirmeye başlattığımız uygulamayı bulun. Yanında bulut simgesi çıkacaktır. Bulut simgesine tıklayın. "Uygulama iOS 8 ve üstü istiyor fakat eski bir sürüm indirilebilir." uyarısını alacaksınız. Ardından tamam seçeneğine tıklayın ve uygulamanızın indirilmesini bekleyin.