Eski iPhone'ları Yavaşlatan Apple'a İlk Ciddi Dava Açıldı!

Apple’ın eski iPhone modellerini yavaşlatarak pil ömürlerini uzattığının farkına varılmasının ardından ilk eylem olan bir dava açıldı.

Apple, kısa süre önce eski iPhone’ların pil sorununu çözmek için telefonları yavaşlattığını doğrulamıştı. Bu haberin ardından şirkete ilk kişisel dava da açıldı. Los Angeles Kaliforniya’da açılan davada, Apple’ın yaptığı bu işlemin kullanıcılara zarar verdiğine ve eski cihazların değerini kaybetmesine neden olduğunu savunan Stefan Bodganovich, Apple’a karşı dava açtı.

Dava genel olarak pil/performans dengeleme özelliğini yaşamış iPhone 7’ye odaklanmış durumda. Çok yakında, Apple’ın çıkardığı hemen hemen her telefondan bol seçenekli bir dava listesi görebiliriz.

Bodganovich, Apple’ın bu olaydan etkilenen tüm kullanıcılara tazminat ödemesini ve bu olaya bir dur demesini istiyor. Apple bu konu hakkında yaptığı savunmada, telefonların pil ve performansını dengelediklerini söyledi. Zamanla bozulabilme ihtimali bulunan parçaların aşınmaması için özellikler kısılarak aynı şekilde zamanla daha kötü performans göstermeye başlayan lityum-iyon pilin daha uzun dayanması sağlanıyor.

Belki de iOS 11’de yaşanan büyük pil sorununda, tüm donanımların hızlı çalışması yatıyor olabilir. Tüm bunlar göz önüne alındığında Apple’ın savunması son derece güçlü olsa da, Bodganovich’e göre “hiçbir zaman böyle bir şeyin talep edilmediği veya üzerinde anlaşmaya varılmadığı” gerekçesiyle firmanın böyle bir şey yapma hakkı yok.

Peki, sizce bu davada kim haklı durumda? Apple bu işin altından sıyrılabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.