'Eski' iPhone Modellerine iPhone X Zil Sesi Nasıl Eklenir?

Apple, iPhone X’un yalnızca görüntüsü ile değil, sesi ile de özel olması için 10. yıl özel telefonuna özel bir zil sesi ekledi. Her ne kadar iPhone X özel zil sesi inanılmaz güzel olmasa da bazı diğer iPhone kullanıcıları, mevcut zil seslerinden daha ilgi çekici bulabilirler.
Neyse ki diğer iPhone modellerine de yeni iPhone X özel zil sesini eklemenin bir yolu bulunuyor. Bu yöntem yalnızca iPhone 8’de denenmiş olsa da diğer modellerde de işe yaramaması için bir neden bulunmuyor.
- Öncelikle bilgisayarınıza iTunes’u indirin. (Eğer bilgisayarınızda zaten yüklü ise silip tekrar yüklemenize gerek yok.) Ardından iPhone X’unuzu lightning kablo ile bilgisayara bağlayın ve iTunes’u açın.
- iPhone X özel zil sesini buradan indirin ve iTunes’daki ‘zil sesleri’ bölümüne sürükleyin.
Artık yeni zil sesi cihazınızda bulunuyor. Tek yapmanız gereken onu zil sesi olarak ayarlamak.
- Ayarlar>Ses ve Titreşim>Zil Sesleri’ne gidin. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve ‘Reflection’ı zil sesi olarak belirleyin.
Hepsi bu kadar. Artık hangi iPhone modelini kullanırsanız kullanın cihazınız iPhone X gibi çalacak.