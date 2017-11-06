'Eski' iPhone Modellerine iPhone X Zil Sesi Nasıl Eklenir?

Apple, iPhone X modelini diğer modellerden ayırmak için özel bir zil sesi ekledi. Fakat zil sesini beğenen kullanıcılar için diğer modellere de aynı zil sesini eklemenin bir yolu bulunuyor.

Apple, iPhone X’un yalnızca görüntüsü ile değil, sesi ile de özel olması için 10. yıl özel telefonuna özel bir zil sesi ekledi. Her ne kadar iPhone X özel zil sesi inanılmaz güzel olmasa da bazı diğer iPhone kullanıcıları, mevcut zil seslerinden daha ilgi çekici bulabilirler.

Neyse ki diğer iPhone modellerine de yeni iPhone X özel zil sesini eklemenin bir yolu bulunuyor. Bu yöntem yalnızca iPhone 8’de denenmiş olsa da diğer modellerde de işe yaramaması için bir neden bulunmuyor.

Öncelikle bilgisayarınıza iTunes’u indirin. (Eğer bilgisayarınızda zaten yüklü ise silip tekrar yüklemenize gerek yok.) Ardından iPhone X’unuzu lightning kablo ile bilgisayara bağlayın ve iTunes’u açın.

iPhone X özel zil sesini buradan indirin ve iTunes’daki ‘zil sesleri’ bölümüne sürükleyin.

Artık yeni zil sesi cihazınızda bulunuyor. Tek yapmanız gereken onu zil sesi olarak ayarlamak.

Ayarlar>Ses ve Titreşim>Zil Sesleri’ne gidin. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve ‘Reflection’ı zil sesi olarak belirleyin.

Hepsi bu kadar. Artık hangi iPhone modelini kullanırsanız kullanın cihazınız iPhone X gibi çalacak.