Eski iPhone'unuzla Yapabileceğiniz 8 Farklı Şey!

Eski iPhone'ları satmadan veya bir kenara koymadan önce bir kez daha düşünmenizi sağlayacak 8 önemli şeyden bahsettik.

Eğer iPhone’dan vazgeçemeyen biriyseniz, muhtemelen elinizde bulunan iPhone 7 veya iPhone 8’ler ilk Apple telefonlarınız değildir. Günümüz şartlarına göre çok eski olmasına rağmen hala işlevsel olarak çalışan iPhone marka telefonlarınız olabilir. Bilinen bir şey var ki, ikinci el telefon pazarında en az değer kaybeden telefonlar iPhone’lar oluyorlar, ancak buna rağmen ufak sorunlar veya çok eski olmasından dolayı satmayı gereksiz bulmuş olabilirsiniz. Böyle durumlarda eski telefonunuzu kullanabileceğiniz 8 seçenek sunacağız. iPhone’u bir kenara kaldırmak yerine, aşağıda bahsedeceğimiz özellikleri seçerek işlevsel şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Eski iPhone’unuzla Yapabileceğiniz Şeyler

iPod’a Çevirin

Herkesin ilk aklına gelen seçeneğin bu olduğunu tahmin ediyorum. Wi-Fi’ye bağlanarak Spotify gibi müzik uygulamalarına bağlanabilir ve kullandığınız telefonun şarj ve depolama alanına zarar gelmeden eski iPhone'unuzu yalnızca müziğe ve videoya adayabilirsiniz.

Mutfakta Eller Serbert Ekran

Telefona ulaşmadan bir işlem yapmanız gerektiğinde Amazon Echo veya Google Home gibi cihazlar satın almanız gerekmez. Eski iPhone’unuzun “Siri” özelliğini kullanarak Apple’ın eller serbest modunu kullanabilirsiniz.

TV’niz İçin Akıllı Kumanda

Uzaktan kumandanın pilleri mi bitti? Bir adet eski iPhone çok işinize yarayabilir. Televizyonunuz destekliyorsa eski iPhone’larınız kumanda olarak hayat kurtarabilir.

Çocuk Eğlendirmenin Bir Yolu

Günümüz çocukları telefon, televizyon, bilgisayar derken çok fazla ekrana bakıyorlar. Bu ekranların daha sınırlı olması gerektiğini hatırlatarak, çocukların çizgi film ve onlara uygun oyunlarla boş zaman öldürmesi sağlanabilir.

Veya Evcil Hayvanınızı Eğlendirin

Şaka değil: iPhone kedi veya köpeğini eğlendirmek için birebirdir. Bu sevimli dostlarımızı eğlendirmek için çeşitli uygulamalar bile bulunuyor Apple Store’da.

Taşınabilir Depolama Aygıtı

Kullandığınız iPhone’da sürekli olarak depolama alanı tükeniyorsa veya hareket halindeyken daha fazla dosyaya ihtiyaç duyuyorsanız, eski iPhone’unuzun depolama alanından yararlanabilirsiniz.

Bebek Monitörü ve Güvenlik Kamerası

Eski iPhone’unuzdaki kamera yeni telefonlar gibi keskin hatlara sahip olmayabilir, ancak evinizde güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz. Manything, Presence gibi uygulamalar, eski iPhone’unuzun kamerasını yeni iPhone’unuzda canlı olarak görmenize olanak tanır. Bebeğiniz uyurken bile onu gözetlemek istiyorsanız eski iPhone’lar yardımınıza koşacak.

Yedek Telefon

Bazı telefonlarda çift SIM kart desteği olmasına rağmen, amiral gemilerinde bu özellik pek yer almıyor. İş hayatında olan insanların anlayacağı üzere bazen ikinci telefon hayat kurtarabilir. Eski iPhone’unuzu bu amaç için kullanabilirsiniz.