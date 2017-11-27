'4 Uzaylı Türü Dünya’ya Geldi, Vurduk'

Kanada’nın eski savunma bakanı olan Paul Hellyer, Dünya’ya 4 uzaylı türünün geldiğini fakat onları vurarak etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Kanada’da 1963-67 yılları arasında savunma bakanı olarak görev yapan Paul Hellyer, bu yıllarda uzaylılarla iletişime geçildiğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce Dünya’ya başka gezegenlerden farklı ziyaretçiler geldiğini ve gezegenimizdeki gidişat konusunda kendilerini uyardıklarını söyleyen Hellyer, buna rağmen onları tehdit olarak gördüklerini ve önce ateş açıp sonra da soru sorma taktiğini izlediklerini belirtti.

Soğuk Savaş döneminde uzaylılarla temasta olduklarını söyleyen Hellyer, “1961’de Soğuk Savaş zamanında 50 UFO Rusya’dan Avrupa’ya doğru inmeye başladı. Kumandanımız çok endişelenmişti ve panik butonuna basarak orduyu konuşlandırdı. Sonra açılan soruşturma 3 yıl sürdü ve dört farklı tür uzaylının gezegenimizi ziyaret ettiği ortaya çıktı” dedi.

Uzaylıların farklı yıldız sistemlerinden geldiklerini belirten Hellyer, “Söz konusu bu varlıklar, Andromeda’dan ve Satürn’ün uydusundan geliyorlar” dedi.