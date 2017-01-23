Eski Kanada Savunma Bakanı: "82 Uzaylı Türü Dünyada Dolaşıyor!"

Eski Kanada Savunma Bakanı Paul Hellyer, uzaylılar hakkında ilginç açıklamalarda bulunurken, yayınlanan videolar da tartışma yaratacak türden.

Dünyadaki bazı komplo teorisyenleri her zaman uzaylıların varlığı, hatta dünyada dolaştığına dair bilgiler verir. Ancak bu sefer iş biraz daha ciddiye binecek gibi. Çünkü eski Kanda Savunma Bakanı olan Paul Hellyer'e göre, şu anda gezegenimizde temas halinde olan 82 uzaylı türü mevcut. Sınıflandırılmamış belgeler, resimler ve videolar gibi ögeler, teorisyenlerin hipotezlerini güçlendirmek için kullanılıyor.

Aynı zamanda YouTube'da bulunan Alien Races adlı video serisi ile kanıt niteliğinde olduğu değerlendirilirken, bu 3 parttan oluşan ve her biri yarım saatlik videolardan oluşan içeriklere göz atabilirsiniz

İlk kaynak, uzaylılar tarafından kaçırılanlar, onlarla temas kuranlar ve UFO olgusuna ilk elden şahit olanları, ikinci kaynak ise eski askeri personeller, hükümet yetkilileri ve emekli olmuş bilim adamlarını ele alıyor.

Üçüncü, yani final kaynak ise dünyadaki çok sayıda hükümet tarafından gizlendiği iddia edilen sözde belgeleri işleyerek bu garip ve ürkütücü seriye noktayı koyuyor.

İnternet gibi muazzam bir bilgi kaynağımız olsa da; uzaylıların varlığını ispatlayacak bir veriye ulaşamadık. Büyük bir bilgi kirliliği mevcut. Belki de gerçek olaylar ve kanıtlar, dolandırıcıların laf salataları yüzünden güme gidiyor bile olabilir. Ancak bu paylaşılan videolara bakacak olursak sahte ya da saçma olan videolara göre çok daha gerçekçi ve inandırıcı olduğunun altını çizmek gerek. Videodaki en çarpıcı bölümlerden birini, eski Kanada savunma bakanı Paul Hellyer ve açıklamaları oluşturuyor. Hellyer'e göre, uzak geçmişte Dünya'yı ziyaret eden 82'den fazla yabancı tür vardı ve bu uzaylılar, şu anda da aramızda yaşamaya devam ediyor.

Tüm teorilerden ve iddiaları bir kenara bırakalım. Galaksimizde, 1.000.000.000.000'dan fazla yıldız mevcut. Kendi galaksimiz dışında, 100 milyardan fazla galaksi olduğu da biliniyor. Muhtemelen tüm bu videolar, ne kadar inandırıcı görünülürse görünsünler, teori ve iddialardan ibaret. Ancak evrenin büyüklüğü düşünülürse, uzaylıların olmadığı düşüncesi pek de anlamlı gelmiyor.