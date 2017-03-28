Bir dönemin efsanesi olan bantlı kasetleri artık bulmamız oldukça zor. Peki nasıl üretildiğini hiç gördünüz mü?

Hafıza kartları, USB bellekler, devri kapanmak üzere olan CD ve DVD’ler, bantlı kasetlerin yerini alalı çok uzun zaman geçti. Eskiden sadece müzik, ses kaydı ve düşük kaliteli görüntüleri kaydetmek için kullanılabilen kasetler, artık dekorasyon amaçlı kullanılan nostaljik ürün halini aldılar.

Çocukluğumuzda evdeki kasetlerin bandını çıkartır ya da teybe takar üzerine sesimizi kaydederdik. Dışarı çıkan ince siyah bantları toparlamak ayrıca zahmetli bir durumdu. Tekrar kasetlere geri dönmemiz gerektiğini savunmuyoruz, ancak nasıl üretildiklerini merak ettiğinize adım gibi eminim -çok mu iddialı oldu yoksa?-.

Bantlı kasetlerin üretimi elbette talebin fazla olduğu dönemlerde birçok firma tarafından yapılıyor ve hatta gerekli talebin karşılanamadığı zamanlar oluyordu. Teknoloji mağazaları hayatımıza girmeden önce müzik marketlerde ya da pasajlarda ancak bulabildiğimiz nostaljik kasetlerin hemen aşağıdan izleyeceğiniz görüntüleri içinizi ısıtacak: