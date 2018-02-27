Eski Konsolları Modifiye Ederek Binlerce Dolara Satan Adam

Eski konsollar her ne kadar başlı başına bir değer unsuru olsa da, bu tip konsolların modifiye edilerek satılmasıyla daha büyük gelirler de elde edilebiliyor.

İsveçli tasarımcı Love Hulten, oldukça eski olan konsolları satın alıp onları modifiye ederek daha modern ve şık bir görüntüye kavuşturması ve bu yenilediği konsolları oldukça pahalı fiyatlardan satması ile biliniyor. Daha önce yaptığı çalışmalara sitesinden erişebildiğiniz Hulten, bu sefer de Commodore PET 2001'e el atmış.

Commodore'un 1977 yılında piyasaya sürdüğü ilk bilgisayar olarak bilinen modeli oldukça güzel görünen bir hale büründüren Love, aynı zamanda konsolun içine Commodore 64 ve Nintendo Entertainment System (NES) emülatörü yerleştirerek bu oyunları da oynatabilecek bir hale getirmiş. Bununla birlikte 2 farklı kablosuz kol da barındıran sistem fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi oldukça klas duruyor.

Şu an itibarı ile ürünün piyasaya sunulup sunulmayacağı belirsiz olsa da, Love'ın daha önce modifiye ettiği bütün cihazları binlerce dolarlık fiyatlarla sitesinden sattığı düşünülürse muhtemelen bu ürün de yakında piyasaya çıkacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Ürünün tasarımı hoşunuza gitti mi?