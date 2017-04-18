Eski Macintosh Uygulamalarını Tarayıcınızdan Çalıştırın!

Teknoloji artık duygusal zaman yolculuklarını mümkün kılıyor: Macintosh için 1984-1989 yılları arasında yazılan uygulama ve oyunları tekrar çalıştırabileceksiniz.

Orijinal Macintosh, çıktığı zaman kişisel bilgisayar kavramını kökünden değiştiren bir ürün olmayı başarmıştı. Bugün bile hala Apple’ın o zamanlarda attığı temeller üzerinden gelişmeye devam eden kişisel teknolojileri saymakla bitiremeyiz.

Mac için hala bir nostalji umudu olan ve bunun için arayışa geçenleriniz vardır diye umuyoruz. Hatta orijinal bir Macintosh’u kullanmak, o zamanları anmak için tek sebep olmayacaktır. Çünkü bu her teknoloji meraklısının ilgisini çeken tarzda bir olay.

Macintosh için 1984-1989 yılları arasında yazılan uygulamaların, oyunların ve işletim sistemlerinin bir koleksiyonunu denemek isteyenler için Internet Archive ekibi, tam da bu iş için yepyeni bir emülatör yazılım oluşturdu. Efsane 8-Bit oyun Dark Castle’ı bile tarayıcınız üzerinden oynayabilir, iPhone ile büyüyen yeni nesle kullandıkları teknolojinin nereden geldiğini canlı canlı gösterebilirsiniz.

MacOS 7.0.1'in tam bir kopyasını içeren hizmet, ayrıca bir Macintosh bilgisayarı kullanma deneyimini göstermek için bir dizi oyun, uygulama, yardımcı program içeriyor. Son 32 yılda bilgisayar oyunlarının ne kadar ilerlediğini görmek isterseniz Shuffle Puck, Space Invaders ve benzeri diğer oyunlar da yazılım içerisinde oynanabilir durumdalar.

Hemen şuradaki bağlantı üzerinden bir zaman yolcuğu başlatabilirsiniz.