Eski McDonald’s Çalışanlarının Yaptığı 10 İğrenç İtiraf!

Fast food hayatımızın içinde. Peki her gün yüzlerce insanı doyuran bu dükkanların perde arkasında neler var olduğunu hiç düşündünüz mü? Eski McDonald's çalışanlarının iğrenç ötesi itirafları mide bulandırıyor!

Fast food zincirleri artık her yerdeler. Her bir şubede, gün içerisinde yüzlerce kişi yemek yiyor. Hal böyle olunca insan, yüzlece kişiyi doyuran bu dükkanların arka sahnesinde neler olduğunu bilmek istiyor. Vaktiyle McDonald’s çalışanı olmuş kişilerin yaptığı bazı itiraflar, insanı düşündürüyor. İşte bunlardan 10 tanesi!

1-Kibarlık Karşılık Buluyor

Eğer çalışanlara karşı kibar olmazsanız, ketçapsız istediğiniz hamburgerin içinde bol ketçap çıkabilir. Eski bir çalışan, “Lütfen” veya “Teşekkürler” gibi kelimelerle menünüzü istediğiniz gibi alabileceğinizi söylüyor.

2-Ekstra Kibar Olmak İsteyebilirsiniz

Çalışanlarla tartışmaya girmeyin, aksine çok kibar olun. Nadir olmasına rağmen eski bir McDonald’s müdürü, bir çalışanın hoşlanmadığı bir müşterinin hamburgerinin içine tükürdüğünü ve hamburger ekmeğini de yere düşürdüğünü rapor etti.

3-Siber Stalklamanın Hedefi Olabilirsiniz

Müşterilerin kasiyerlere asılması, çok alışılmış bir durum. Ama bir itirafa göre McDonald’s kasiyerlerinden bazıları, sizi güzel veya yakışıklı bulursa kredi kartınızın üzerinde yazan isminize bakıyor ve sosyal ağlardan araştırıyormuş. İnsanlık hali deyip, bir sonraki maddeye geçelim.

4-Eldivenin Gerçekten Pek Bir Anlamı Yok

Çalışanlar salatanızı, hamburgerinizi eldivenle yapıyorlar. Ne kadar hijyenik değil mi? Eski bir müdürün itirafına göre çalışanlar, çöpü de bu eldivenle çıkarıyorlar. Takmasalarmış daha iyiymiş demek geliyor insanın içinden.

5-Kahve Düşündüğünüz Gibi Çıkmayabilir

McDonald’s, fiyatına göre kahveyi fena yapmayan bir yer. Ancak dükkandan dükkana değişen bir özellik olarak, kahvenin ne kadar taze olduğu tartışma konusu. Eski çalışanlardan biri bazı mağazalarında akşamdan kalma kahveyi mikrodalga fırında ısıtıp sattıklarını söylüyor.

6-Biraz Sabır!

Fast food’un mantığı hızlı olmasıdır aslında. Ancak her seferinde böyle olmuyor, uzunca bir süre bekleyebiliyoruz. Eski bir çalışan, dükkan çalışanlarının en gıcık olduğu durumlardan birinin sabırsız müşteriyle muhattap olunması olduğunu söyledi. Ceza olarak da, yiyeceği daha uzun sürede verdiklerini ifade etti.

7-Eğlence Yeri

Yine eski bir çalışan, çalıştıkları dükkanda iş saatleri bitip kapattıklarında ara sıra içerde kaldıklarını söyledi. Burada bazen istedikleri kadar yemek yediklerini ifade etti. Hatta karşı cinsten bazı çalışanlarla bir şeyler yaşadığını da itiraf etti.

8-Patates Kızartması

McDonald’s patatesinin lezzeti herkes tarafından dillere destan olmuş durumda. Bu nedenle dükkanlarda patatesler her an satılmaya hazır bir şekilde, tuzlu olarak yapılıyor. Eski bir çalışanın anlattığına göre, gece vakti gelip tuzsuz patates kızartması istenildiğinde yeni patates kızartmak yerine hazır olanları yağın içinde 20 saniye tutarak yeniymiş gibi satıyorlarmış.

9-Happy Meal’den O Kadar Mutlu Değiller

Çalışanların itiraflarına göre en gıcık oldukları menü Happy Meal. Çünkü hangi tatlı ile hangi oyuncağın konulacağını seçmek, vakit kaybıymış!

10-Taze Sipariş İçin Yapılması Gerekenler Miti

Hamburgerinizi taze yapmaları için bazı sosları ve sebzeleri eksik söylemeniz gerektiğini belki duymuşsunuzdur. McDonald’s çalışanlarından biri, bunun büyük bir yalan olduğunu söyledi. Hamburgerler, türüne göre belli bir sırayla yapılıyor. İster istemez, sizin hamburgeriniz sipariş vermeden önce bir kısmı hazırlanmış olabiliyor.