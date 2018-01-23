Teknolojiye dair neredeyse yatırım yapmadığı hiçbir alan kalmayan Google, bu sefer hiç girişmediği bir alanda atılım yapmaya hazırlanıyor.

Şu ana değin özel günlerde tasarladığı özel Doodle'ları ve PlayStore platformunu saymazsak, Google'ın oyun dünyasıyla ilgili herhangi bir atılımı olmadı. Tasarladıkları basit VR gözlüğünü göz ardı edersek, işin donanımsal tarafı için de bugüne değin herhangi bir hamle yapmamışlardı.

Lakin gün itibarı ile düşen haber bu konuda oldukça ilginç gelişmeler görebileceğimizin kanıtı. Nitekim Google, daha önce 15 sene boyunca Sony'de Playstation geliştirme ekibinde yöneticilik yapan, daha sonra da Microsoft'ta Xbox departmanında aynı görevi sürdüren Phil Harrison'u işe aldı. Enteresan olan ise kendisinin donanım departmanında yöneticilik yapacak olması.

Sektörün oldukça tecrübeli isimlerinden olan Phil Harrison'un öylesine bir proje için işe alındığını düşünmek saçma olur. Lakin donanım departmanına gelmiş olması Google'ın konsol geliştirmeyi düşünüyor oluşuna işaret edebilir. Belki de daha ucuz formüllü bir VR gözlüğü daha geliştirmeyi düşünüyor olabilirler. Kendisinin şirketteki rolü ile ilgili net bir açıklama maalesef yapılmadı. Bunun yanında bu basit gibi görünen işe alım, önümüzdeki günlerde çok büyük duyurular geleceğinin habercisi olabilir. Sizin Google'ın ne planladığı ile ilgili bir fikriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.