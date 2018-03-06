iPhone Kullanıcıları iPhone X Kullanmayı İstemiyor

Yeni yapılan bir araştırma, mevcut iPhone kullanıcılarının iPhone X'a geçiş yapmayı düşünmediğini ortaya çıkardı. Peki iPhone kullanıcılarını iPhone X'dan uzaklaştıran şey ne?

iPhone X hakkında pek çok farklı görüş bulunuyor. Örneğin Apple, iPhone X için geleceğin akıllı telefonu derken, Android kullanıcıları için var olan teknolojileri yeni gibi gösteren pahalı bir cihazdan fazlası değil. Peki hali hazırda iPhone kullanan kişiler iPhone X hakkında ne düşünüyor? Bir yatırım bankası olan Piper Jaffray analisti Michael Olson, bu soruya bir yanıt bulabilmek için araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçlarına göre Apple’ın fazla kaliteli ve kararlı akıllı telefonlar üretmesi, şirketin satışlarını olumsuz etkiliyor. Araştırmaya katılan pek çok iPhone kullanıcısı mevcut modellerinden memnun olduklarını, bu nedenle cihazlarını iPhone X’a yükseltme ihtiyacı duymadıklarını belirtti.

iPhone kullanıcılarını iPhone X’a geçiş yapmaktan alıkoyan bir başka neden ise cihazın fiyatı. iPhone kullanıcıları yalnızca 64GB depolama alanı olan bir cihaza 999 dolar vermek söz konusu olduğunda heyecan verici bir özellik bekliyorlar. Dürüst olmak gerekirse iPhone X’da devrimsel nitelik taşıyan pek bir özellik bulunmuyor.

Tuhaf gelebilir fakat fiyattan ziyade daha büyük bir ekran kullanmak istedikleri için iPhone X’a geçiş yapmayanların oranı daha da büyük. ‘Plus’ iPhone modelleri 5.5 inç ekrana sahipken iPhone X, 5.8 inçlik bir ekrana sahip. Buna rağmen iPhone X’un ekranının daha küçük olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. İnanmıyorsanız aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Bir zamanlar Apple kullanıcıları yeni bir iPhone tanıtıldığında bir üst modele geçmek için birbirleri ile yarışırlardı. Fakat görünüşe göre artık kimse eski bir iPhone modeline sahip olmaktan ‘utanmıyor’. iPhone X pek çok kişinin beklentilerini karşılamamış olsa da on milyonlarca satıldığı ve satılacağı gerçeğini kimse değiştiremez.