Eski NASA Çalışanı: NASA Çalışanlarını O Kadar da Abartmayın

Paul Hill, başarılarından dolayı NASA çalışanlarının abartıldığını, aslında ekibin iyi motive olmuş insanlardan oluştuğunu söyledi.

Hill, 24 farklı uzay mekiğinde ve ISS misyonunda kariyeri boyunca bir uçuş direktörü olarak çalıştı. Ayrıca içinde İsrailli astronotun da bulunduğu mekiğin parçalanması sonucu, NASA’nın acil durum ilan ettiği 2003 Columbia felâketinde yönetici olarak görev yaptı. Hill, tüm çabalarına rağmen felakette hala kesin bir sonuca ulaşamadı.

Hill, Business Insider ile yaptığı röportajda,’’ Bizleri insanlar hiçbir şeyden korkmayan ve her zaman sakin kalabilen bir dahi ordusu sanıyor. Ama işin aslı öyle değil, bizler çok iyi hazırlanıyoruz ve panik anlarını avantaja çevirip daha iyi odaklamayı iyi biliyoruz. NASA içerisinde, ülkenin dört bir yanından normal mühendisler olağanüstü şeyler yapmak için fırsat buluyor ve işlerini çok ciddiye alarak bunu başarıyorlar. İnsanların bizleri MIT’den 4.0 not ortalaması üzerinde mezun olmuş, matematiksel hesapların hepsini kafasından yapan ve bilgisayara ihtiyaç duymayan kişiler olarak düşünmesi ufak bir yanılgıdan ibaret’’ dedi.

Hill’in açıklamalarından anladığımız kadarıyla NASA, bütün hayatını olağanüstü işleri başarmaya çabalayan insanların çalıştığı bir yer. Bu insanlar bizlerden çokta farklı değiller, ama başardıkları şeyler o kadar büyük ve uç noktada ki bizler bu başarıyı sadece süper beyinlerin yapabileceğine inanıyoruz. Ama şu duvarlarımızdan kurtulabilirsek, bizler de çok büyük işler başarabiliriz.