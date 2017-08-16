Eski NASA Çalışanından Bomba 'Uzaya Harita Gönderme' İtirafı

Eski bir NASA çalışanı, bundan 40 yıl önce uzaya Dünya’nın konumunu gösteren haritaları tasarlayıp uzaya yolladığını itiraf etti.

NASA, dünya dışı bir medeniyetle iletişim kurabilmek adına 1970’li yıllarda dört uzay gemisinin güvertesine Dünya’nın uzaydaki konumunu gösteren haritalar yerleştirmiş. Bunun sorumlusu olan eski NASA çalışanı Frank Drake, dünya dışı bir medeniyetin bu haritaları kullanarak gezegenimizi bulabileceğini söyledi.

Bu kararı kendisinin almadığını, fakat büyük bir tehdit oluşturduğunun da farkında olduğunu söyleyen Drake, şu anda Güneş Sistemi’nin dışında olan bu uzay araçlarının yollarına devam ettiklerini ve içinde bulunan haritaların geleceğimizi ciddi tehlike altına sokabileceğini belirtti. İngiliz fizikçi Hawking de geçtiğimiz aylarda benzer bir uyarı yapmış, dünya dışı bir medeniyete gezegenimizin yerini göstermemizin sonumuzu getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Oxford Üniversitesi çalışanları, "Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor?" sorusuna cevap bulmak için uzun yıllar araştırma yapmışlar ve hazırladıkları bir raporla bunu cevabını vermişlerdi. Araştırmacılara göre dünya dışı medeniyetlerin bizimle iletişim kurmamasına sebep olan şey, evrenin ısısı olabilir. 'Aestivation Hipotezi' isminin verildiği bu iddiaya göre evrende başka uygarlıklar arayan uygarlıklar, evrenin gerekli koşulları yerine getirene kadar hipernasyonda, yani kış uykusunda olabilirler.