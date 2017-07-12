Mark Rober isimli eski NASA mühendisi, saatte 437 kilometre hızla su fırlatabilen su tabancası geliştirdi.

Eski NASA mühendisiyseniz ve yaz ayları da geldiyse ne yapardınız? Kendisini hep güzel tasarımlarla gördüğümüz Mark Rober isimli YouTuber, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü su tabancasını yaptı. Bu su tabancası, saatte 437 kilometre hızla su fırlatabiliyor.

Rober’ın yaptığı bu tasarım aslında farklı özellikler içermiyor. Normal su tabancaları ile hemen hemen aynı mantıkta çalışan tabanca, basınçlı havayı püskürtüyor. Yalnız burada önemli bir fark var. Rober’ın silahında suyu tabancaya koymak yerine basınçlı azot gazı ve su tankları kullanılıyor. Bu sayede su inanılmaz bir güçte dışarıya itilebiliyor.

Tabancanın, evinizde deneme yapmak için son derece tehlikeli olduğunu söyleyen Rober, eğer buna karar verirseniz de insanlara karşı kullanmamanız konusunda uyarıda bulunuyor. Bu hızla ilerleyen su, insanlar da bazı yaralanmalara yol açabilir. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler.