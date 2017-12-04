Eski NASA mühendisi Mark Rober, normalde katı bir halde bulunan kumların yaptığı bir düzenekle su gibi akışkan duruma geçmesini sağlıyor.

Bütün bir günün yorgunluğunu sıcak bir duşta atmak gibisi yoktur. Duş yerine son yılların modası spa, yani alttan püskürtmeli küvet varsa bu yorgunluk hissinin yerini huzur alabilir. Eski NASA mühendisi Mark Rober, kendisine güzel bir spa yapmak istemiş, ancak malzeme kullanırken pek alışkın olmadığımız bir malzeme kullanmış.

Özel bir alana doldurduğu kumları nasıl akışkan bir hale getireceğini anlatan Rober, son dönemlerde yayınladığı en havalı videoyu bizlerle paylaştı. Üstelik, YouTuber’ın kanalında ne kadar fazla çeşitli içeriğin olduğunu görerek bu söylemimin önemini daha iyi anlayacaksınız.

Peki, Rober akışkan bir kum yapıp, tıpkı suya düşen nesneler gibi bir hareketi nasıl sağlıyor? Rober’ın geliştirdiği sistemde, belirli bir haznenin altına küçük delikler açılmış ince borular döşeniyor. Tüm bu ince boruları birbirine bağlayıp tek bir çıkış noktası yaptıktan sonra, bu çıkış noktasını da havaya bağladığını görüyoruz.

Bütün bunları yaptıktan sonra geriye yapmanız gereken tek şey kumu doldurup düzeneği çalıştırmak. Alttan gelen havanın etkisi ile havaya sıçrayan kum taneleri, bu etkinin azalması ile birlikte yerçekiminin etkisi ile yeniden eski yerine düşüyor. Bu olayın sürekli tekrarı sonucu ortaya sıvı hali gösteren kum çıkıyor. Mark Rober’ın hazırlamış olduğu videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi seyirler.