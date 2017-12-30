Eski Nesil Konsollarınızla Neler Yapabilirsiniz?

Her yeni konsol neslinden sonra -eğer ki bir şekilde elden çıkarmadıysanız- evinizde bir eski nesil konsol öylece yatıyor olabilir. Peki bu konsolları nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bundan yaklaşık 10 sene öncesine kadar, daha önceki nesillere ait konsollar o kadar kıymetliydi ki... Nitekim döneme ait çıkmış oyunları, küçük bir nostalji yaşamak istediğinizde -halen- sadece o konsolda oynayabiliyordunuz. Playstation'da büyük bir zevkle oynadığınız Crash, Medievil gibi oyunları tekrar oynamak istediğinizde, yine tek adresiniz o köşede duran Plastation oluyordu.

Peki daha sonra ne değişti?

1. Emülatörlerin Gelişimi

Son senelerde emülatörler o kadar gelişti ki şu an itibarı ile PC üzerinde PS3, Wii, PSP, PS2, PSone dahil neredeyse oynayamayacağınız konsol oyunu yok. Eskiden stabil olamayan Dolphin gibi emülatörler şu an 60FPS'de kesintisiz bir deneyim sunuyor.

2. Remake, Geriye Uyumluluk ve Reboot Oyunlar

Firmaların eskiye dair klasiklerin suyunu sıkmaya başladığı malumunuz. Özellikle Sony neredeyse konsola dair bütün klasikleri ve sağlam yapımları tekrardan ele alıyor ve yeni konsolları için piyasaya çıkarıyor. Bu durumda eski konsolları açıp bu oyunları oynamak yerine, yeni nesil grafiklerle oynamak daha cazip gelebiliyor.

Bu durumda sizin de eksi nesil konsollarınız, odamızın bir kenarında süs gibi duruyor olabilir. Peki bu konsolları nasıl değerlendirebilirsiniz? Öylece durmasındansa, size veya bir başkasına faydalı olabilecek hale nasıl getirirsiniz?

Satın Gitsin!

Elbette akla gelen ilk tavsiye bu oluyor. Tabi ki odada duran 10 senelik Playstation 2 size çok fazla bir meblağ kazandırmayacaktır ama neticede nakite dönüştürüp yine oyuna veya konsola yatırım yapabilirsiniz. Bunun dışında halen kutusu duruyorsa veya sağlam bir oyun arşivi barındırıyorsa, elinizdeki eski nesil konsol size daha fazla nakit olarak dönecektir.

Media Center Olarak Kullanın

İkinci alternatif, konsolunuzu bir DVD player gibi kullanmak olacaktır. Eğer ki evinizde birden fazla televizyon varsa ve diğer televizyonu sadece kanalları takip etmek için kullanıyorsanız, konsolunuzu burada değerlendirebilirsiniz. Netflix gibi yayın platformlarını destekleyen (Playstation 3 veya Xbox 360 gibi) gibi bir konsolsa elinizdeki, controller rahatlığıyla televizyon ve film keyfi yaşayabilirsiniz.

Birine Hediye Edin

Aileniz veya çevrenizden herhangi biri, siz yeni nesil konsolların tadını çıkarıyorken daha eski nesil konsolları denememiş olabilir. Hazır sizin için de artık pek bir manası yokken, nakite de çevirmeyecekseniz konsolunuzu birine hediye edebilir, ya da hevesini alana değin ödünç verebilirsiniz. Atari'si olan arkadaşlardan binbir rica ve minnetle, o da bir geceliğine alabildiğiniz günleri hatırlarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Geri Dönüşümde Kullanın

Hayır, kullanmayın. Değerlendirmeyecekseniz, direk olarak çöpe atın. Yapılan araştırmaya göre, eski konsollar tamamen zehirli materyallerden oluşuyor. Yurtdışında eski nesil konsolların geri kazanımıyla ilgili çeşitli siteler ve programlar var. Örneğin Nintendo bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor ama ülkemizde böyle bir imkan maalesef yok.

Parçalarını Değerlendirin

Eğer modifikasyona biraz meraklıysanız ve el becerinize de güveniyorsanız konsolunuzu böyle de değerlendirebilirsiniz. İnternette biraz gezinirseniz, Xbox'lara bilgisayar entegre edebileceğiniz, Nintendo 64'ü, Switch'inizin Dock'u olarak kullanabileceğiniz bir çok rehber bulabilirsiniz. Tabi bunlar biraz zaman ve heves isteyen şeyler ama en basitinden Dualshock 3'ünüzü küçük bir kaç işlemle PC'nizin kablosuz kontrolcüsü olarak kullanabilirsiniz. Hem de tam bir Windows desteğiyle...